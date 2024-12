"Llegó el día": Estudiante advierte sobre ataque con martillo y lo cumple; hay 2 víctimas

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- Por la mañana de este sábado 30 de noviembre se reportó un suceso violento en un plantel de educación media superior situado en Guadalajara, donde un joven atacó con un martillo a otros dos estudiantes durante una actividad escolar. Del caso se sabe que el agresor sacó esta herramienta de sus pertenencias y, sin explicación alguna, se dirigió hacia las víctimas para golpearlas.

Los hechos se registraron cerca de las 11:00 horas, en la Preparatoria San Andrés. De acuerdo con los demás alumnos, el responsable tendía a ser reservado. Casi no entablaba conversaciones con el resto y no participaba en las clases. Uno de los testigos refirió que otros jóvenes no dudaron en responder y de inmediato se acercaron a él para detenerlo. Refirió que además de someterlo, le arrebataron el martillo.

Por su parte, las autoridades fueron notificadas de inmediato, y al arribar al sitio aseguraron al agresor. A su vez, revisaron su mochila, en la cual también guardaba un arma blanca, unas pinzas de corte y una botella de alcohol. Al investigar las redes sociales del implicado, se percataron que había anunciado el siniestro de manera anticipada. Aseguró que se trataría de un evento "nacional".

Compartió fotografías de los objetos que utilizaría para lesionar a su grupo, así como la vestimenta que tenía preparada. "Ahora sí banda, ya llegó el momento", inició su mensaje. Mencionó que nadie podría detenerlo, puesto que había dedicado mucho dinero y esfuerzo "para este día". Aunado a este escalofriante texto, el adolescente se aseguró de que su celular estuviera transmitiendo en vivo antes de iniciar lo que él llamó "masacre escolar".

Por su parte, los dos alumnos fueron atendidos por servicios médicos. Sin embargo, es escasa la información que se tiene acerca de la evolución de su estado de salud. Ahora, la comunidad de padres de familia le exigen a las autoridades escolares respuestas y la imposición de medidas preventivas para evitar futuros actos de violencia. En redes sociales también condenaron el acto y piden que se apliquen sanciones al masculino.

Fuente: Tribuna Sonora