Fuerte accidente provoca caos en la autopista México-Puebla; peregrinos involucrados

Ciudad de México.- Un fuerte accidente se registró esta mañana en la autopista México-Puebla, en la cual se vio involucrado una unidad particular, así como un autobús de pasajeros que presuntamente transportaba peregrinos. Lo anterior ha generado una fuerte carga vehicular y afectaciones a la circulación sobre esta vialidad en ambos sentidos, debido a que se realizó una fuerte movilización de los servicios de emergencia.

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por las propias autoridades poblanas, este accidente tuvo lugar sobre la autopista México Puebla, antes de llegar a San Miguel Xoxtla. Se detalló que un automóvil particular se impactó contra un camión de peregrinos, razón por la cual se tuvo que detener el tráfico tanto dirección a la Ciudad de México como a la capital poblana, hasta el momento no se han reportado heridos de gravedad.

En este accidente estuvieron involucradas dos unidades, tuvo lugar muy cerca del arco de seguridad, por lo cual se ha generado un intenso tráfico debido a que solamente hay un carril habilitado para la circulación. Al sitio se movilizaron las autoridades poblanas, lo que ha generado una fuerte afectación, es por ello que se pide a los automovilistas tomar las precauciones necesarias a la hora de circular por esta importante autopista.

Peregrinos abarrotan la México-Puebla

Las autoridades poblanas y de la Ciudad de México custodian de manera permanente la autopista México-Puebla para prevenir accidentes como el registrado esta mañana, debido a que diferentes peregrinaciones caminan sobre la vialidad con dirección a la capital de la República para arribar a la Basílica de Guadalupe en el marco de las celebraciones del 12 de diciembre, por lo cual se pide tomar todas las precauciones para evitar algún percance.

En ese sentido, una peregrinación avanza desde Huehuetla y continúan su trayecto por la autopista México-Puebla, es por ello que para todos los conductores que circularán por esta importante vialidad, se pide que tomen las precauciones necesarias para evitar algún tipo de percance. Asimismo, no solamente es esta autopista, sino que también la México-Cuernavaca y la México- Pachuca estarán custodiadas por la presencia de peregrinos.

