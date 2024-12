Someten a investigación a policías de Huitzilac; colaboraría en secuestro de Zahie Téllez

Comparta este artículo

Huitzilac, Morelos.- Miguel Ángel Urrutia, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que el cateo realizado ayer en las instalaciones del Ayuntamiento de Huitzilac tuvo como propósito investigar la posible participación de un grupo de policías viales en el secuestro de la chef Zahie Téllez.

El plagio ocurrió el 24 de noviembre, cuando viajaba por la autopista México-Cuernavaca. La famosa detuvo la marcha para conectarse a una entrevista en línea. Afortunadamente, la chef fue liberada gracias a que la conductora del programa Concierge en Imagen TV, Cecilia Núñez, se dio cuenta de lo sucedido y canalizó el reporte correspondiente a las autoridades. A partir de ello se montó un operativo conjunto entre las autoridades estatales y federales.

Te podría interesar Zahie Téllez Vinculan a proceso a implicado en secuestro de la chef Zahie Téllez y su esposo

Urrutia destacó que corresponde a la Fiscalía General del Estado llevar a cabo las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar si algún funcionario público estuvo involucrado en este crimen de alto impacto. Además, el secretario resaltó que el gobierno estatal, en colaboración con la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI), está trabajando para asegurar la seguridad tanto de los habitantes como de los visitantes en la zona norte de Morelos para evitar que esto se repita.

¿Qué pasó con las víctimas?

No sólo Zahie fue secuestrada, también lo fue su esposo, el empresario Alberto E. Después del incidente, mantuvieron un perfil bajo mientras se recuperaban. No fue hasta el 1 de diciembre que la juez de MasterChef compartió un breve video en sus redes sociales para informar sobre su estado. En este mensaje, agradeció a quienes se preocuparon por su bienestar y expresó su deseo de regresar a la cocina. "Pronto me verán cocinar, que es lo que más me gusta en la vida", comentó..

Téllez aprovechó para agradecer a las autoridades estatales que participaron en su rescate. Aunque no ha dado detalles sobre su experiencia, se dejó ver tranquila y sin lesiones físicas. Cabe destacar que, además de los agentes de seguridad, otro hombre ya fue vinculado a proceso por este caso.

Se trata de Fernando José 'N'. Se le acusa se secuestro exprés agravado y el juez fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de investigación. Asimismo, se le dictó prisión preventiva como medida cautelar. Se dijo que fue aprehendido cuando manejaba la camioneta de Zahie, por el poblado Tres Marías.

Fuente: Tribuna Sonora