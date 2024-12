Violencia en Acapulco: Asesinan al magistrado Edmundo Román Pinzón en ataque armado

Acapulco, Guerrero.- Este miércoles, el magistrado Edmundo Román Pinzón fue asesinado cuando salía de los juzgados de Caleta, situados en el fraccionamiento Las Playas, de Acapulco, según informaron fuentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero. Esto sucedió alrededor de las 16:00 horas (local), cuando Román Pinzón fue atacado a balazos por hombres armados dentro de su vehículo, un sedán blanco.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran que el magistrado perdió la vida en el asiento del conductor con los vidrios rotos por los disparos. Minutos más tarde, la Fiscalía estatal emitió un comunicado confirmando el homicidio: "En relación a los hechos ocurridos esta tarde en el fraccionamiento Las Playas, municipio de Acapulco, la Fiscalía General del Estado (FGE) informa que se investiga el delito de homicidio calificado en agravio de Edmundo 'N'".

Asimismo, la Fiscalía de Guerrero indicó que se están recabando testimonios de posibles testigos y revisando cámaras de videovigilancia, tanto públicas como privadas, con el objetivo de identificar a los responsables del asesinato. El magistrado fallecido formaba parte de la Segunda Sala Penal de Acapulco y anteriormente ocupó el cargo de presidente del Tribunal Superior de Justicia.

En el acta número 86 del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Guerrero, se ratificó el nombramiento de Edmundo Román Pinzón como presidente de la Segunda Sala Penal del TSJ, con un periodo que comprendió del 14 de mayo a la primera semana de diciembre de 2015. Por su parte, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, condenó enérgicamente el asesinato y subrayó la necesidad de que se haga justicia de manera inmediata.

He solicitado a la @FGEGuerrero llevar a cabo una investigación exhaustiva que permita esclarecer los hechos y garantizar que los responsables enfrenten todo el peso de la ley. No permitiremos que este crimen quede impune. Reitero mi compromiso de seguir trabajando en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para avanzar en la pacificación de nuestra entidad en la que no daremos un paso atrás.", señaló la gobernadora en redes sociales.