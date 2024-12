Con un machete, asaltan a un expendio de cerveza en Guasave y se llevan 20 mil pesos

Comparta este artículo

Guasave, Sinaloa.- Aproximadamente a las 20:00 horas de ayer miércoles 11 de diciembre de 2024, delincuentes irrumpieron en un expendio de cerveza que se ubica en la comunidad de Palos Dulces, perteneciente al municipio de Guasave, Sinaloa, y armados con su respectivo machete, consiguieron amedrentar a los trabajadores del lugar, a quienes despojaron de un total de 20 mil pesos en efectivos para, posteriormente, escapar con rumbo desconocido.

De acuerdo con información proporcionada por el portal Línea Directa, el asalto se registró en un establecimiento que se encuentra en el tramo carretero que dirige a playa Las Glorias y de un motel muy conocido que está entre las calles 100 y 300. La encargada del negocio, identificada como Digna 'N', fue la encargada de denunciar el robo violento y esto provocó la intensa movilización por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Al momento de ser entrevistada por los efectivos policíacos, la comerciante perjudicada detalló que aparecieron dos sujetos en su expendio, mismos que se desplazaban a bordo de una motocicleta y llevaban el rostro cubierto al momento del ilícito. La fémina señaló que uno de los responsables traía consigo un machete, arma con la que la amenazó y le exigió el dinero de las ventas de la semana, suma que ascendía a los casi 21 mil pesos.

Ante la intimidación directa que sufrió, la víctima le entregó a los maleantes su bolso de mano en el que traía la cantidad de 20 mil 500 pesos producto de las ventas de cerveza de seis días. Posteriormente y ya con el cuantioso botín en sus manos, el par de presuntos ladrones se retiraron con rumbo desconocido", explicó el medio ya citado.

Finalmente, los uniformados implementaron un operativo de búsqueda, sin embargo, no tuvieron resultados positivos y no pudieron dar con el paradero de los asaltantes. El caso de la víctima fue turnado a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, en donde interpuso la denuncia correspondiente para comenzar a integrar la carpeta de investigación por el delito de asalto a mano armada. Hasta el momento no hay indicios de los criminales.

Fuente: Tribuna