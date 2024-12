Feminicidio en Tamaulipas: Fabiola fue a posada y ya no regresó; deja 2 niñas huérfanas

Comparta este artículo

Matamoros, Tamaulipas. - Lo que debía ser una noche de celebración se convirtió en una tragedia que ha sacudido a la comunidad de Matamoros, Tamaulipas. Fabiola López Jiménez, de 33 años, madre de dos pequeñas, fue encontrada sin vida la mañana de ayer sábado 14 de diciembre en un terreno baldío cercano a la colonia Ciudad Industrial. Su feminicidio ha generado indignación y renovado las exigencias de justicia para las mujeres víctimas de violencia en México.

Resulta que el viernes 13 de diciembre, Fabiola asistió a la posada de su trabajo en la maquiladora Tapex, como había planeado. Antes de salir, compartió en redes sociales una fotografía en la que lucía un vestido guinda y el cabello arreglado, desafortunadamente horas después, no regresó a casa.

El sábado por la mañana, vecinos encontraron su cuerpo brutalmente golpeado y dieron aviso al 911. Fue identificada por sus familiares gracias al vestido que llevaba puesto.

De acuerdo con testigos y medios locales, Fabiola fue vista discutiendo con su esposo César, quien se opuso a que ella asistiera a la posada. Testimonios aseguran que incluso la jaloneó durante el altercado. Ahora, César es señalado como el principal sospechoso en el caso.

La Fiscalía Estatal abrió una carpeta de investigación por este feminicidio, que suma otro nombre a la alarmante lista de mujeres asesinadas en Tamaulipas.

El feminicidio de Fabiola deja en la orfandad a dos niñas pequeñas y refleja una problemática que persiste no solo en el estado, sino en todo el país. Tamaulipas registra 16 feminicidios en lo que va del año, una cifra que está cerca de igualar los 18 y 19 casos reportados en 2022 y 2023, respectivamente, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En plataformas como Facebook, la fotografía de César ya comenzó a circular junto con mensajes que exigen justicia para Fabiola: “El principal sospechoso es su pareja sentimental. Qué desgracia que las mujeres no tengamos la certeza de si regresaremos a casa” y “Hagamos presión para que esto no quede impune, era hija, madre, amiga, mujer, un ser humano”, son algunos de los textos que se pueden leer.

A pesar de las cifras alarmantes, Tamaulipas es una de las ocho entidades del país que aún no cuenta con una declaratoria de Alerta por Violencia de Género (AVG), un mecanismo que obliga al gobierno a implementar medidas específicas para erradicar este flagelo.

Hay que señalar que el gobernador Américo Villarreal Anaya, durante su segundo informe, aseguró que se han implementado acciones para atender a mujeres violentadas, pero casos como el de Fabiola exigen una respuesta más contundente y efectiva.

El feminicidio de Fabiola López no debe quedar impune. Su caso es un recordatorio urgente de la violencia que enfrentan miles de mujeres en México. La exigencia de justicia no solo es para ella, sino para todas las mujeres víctimas de un sistema que, hasta ahora, no ha podido garantizarles seguridad ni una vida libre de violencia.

Fuente: Tribuna