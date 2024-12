Intensa balacera en Culiacán deja daños materiales en estación de bomberos y una víctima mortal

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa. - Una balacera registrada en la madrugada de este domingo 15 de diciembre generó gran alarma en la ciudad de Culiacán, dejando daños materiales significativos en la estación del H. Cuerpo de Bomberos ubicada en la zona de La Conquista, cerca de la colonia Lola Beltrán, sobre el boulevard Conquistadores.

Los hechos ocurrieron alrededor de la 1:00 a. m., cuando se escucharon fuertes detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de la estación. Tras el tiroteo, las autoridades confirmaron la muerte de una persona, cuyo cuerpo fue encontrado al interior de un vehículo SUV blanco, modelo reciente, que se encontraba estacionado en los arcos de entrada de la estación de bomberos.

Afortunadamente, el personal de guardia en el lugar pudo protegerse gracias a los protocolos de seguridad establecidos, evitando que algún miembro de la corporación resultara herido. Sin embargo, un camión pipa estacionado en el interior de la estación sufrió impactos de bala que dañaron su carrocería y los cristales. Además, la fachada del inmueble también presentó diversos daños, como impactos de bala.

La caseta de vigilancia y el acceso principal a una privada colindante con la estación también se vieron afectados, con cristales rotos, cámaras de seguridad dañadas y otros desperfectos visibles. Afortunadamente, el vigilante de la seguridad privada que se encontraba en el lugar no resultó herido.

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que, según sus investigaciones preliminares, se considera que los daños causados a la estación de bomberos fueron colaterales, ya que el ataque no fue dirigido específicamente contra la estación. La Fiscalía General de Sinaloa ya se encuentra a cargo de las investigaciones correspondientes.

Pero eso no fue todo, pues en otro incidente ocurrido durante la misma mañana, una camioneta fue incendiada de manera intencional en el cruce de las calles Santa Elena y San Andrés. El vehículo fue dañado por completo, aunque no se registraron personas lesionadas. Los bomberos no acudieron a sofocar el incendio debido a la falta de seguridad en la zona, situación que ha generado preocupación en la comunidad.

Este ataque se suma a una serie de ejecuciones que continúan ocurriendo en Culiacán. Según un informe de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, el sábado 14 de diciembre se abrieron seis carpetas de investigación por el hallazgo de ocho personas sin vida. Los cuerpos fueron encontrados en diferentes puntos de la ciudad, y al menos cinco de ellos fueron localizados en Culiacán.

Además, se reportaron otros hallazgos de cadáveres en Navolato y Mazatlán. La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada también informó sobre la privación de la libertad de una persona en el municipio de Culiacán, quien aún no ha sido localizada.

La violencia en la ciudad de Culiacán parece no cesar, mientras las autoridades continúan trabajando para esclarecer los hechos y dar con los responsables de estos actos violentos.

Fuente: Tribuna