Ciudad Obregón: Autoridades atenderán agresión en Técnica 56 "después de vacaciones"

Ciudad Obregón, Sonora. - La madres de familia de los dos menores que fueron agredidos la mañana del lunes pasado afuera de las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica número 56 ubicada en la colonia Miravalle, de Ciudad Obregón, externaron su inconformidad por la respuesta que les dieron las autoridades tras la diligencia que se llevó a cabo este martes.

De acuerdo a las señoras, en el Centro de Procuración de Justicia ubicado en Ciudad Obregón, les dijeron que retomarán el caso hasta el próximo seis de enero, debido a que mañana inicia su periodo vacacional.

Luz María Rentería, explicó que el hijo de la agresora se enfrascó en una pelea con su hijo, instantes después la iracunda mujer lo golpeó con un palo y posteriormente arremetió en contra de una menor.

Respecto al hecho de postergar las diligencias para fincar o deslindar responsabilidades por las agresiones indicó: "Pues que si va proceder pero después porque mañana se van de vacaciones y que si no van en estos días a visitarme a mi casa, que venga después con evidencia", agregó.

Por su parte, Xóchitl, madre de la menor afectada, comentó que en la dependencia le indicaron que le mandaría un citatorio a la responsable pero después del periodo vacacional.

Con mucho coraje aquí, porque ellos cuando quieran agarrar a la señora, estamos muy molestas porque la verdad la señora no tenía porqué hacer esto, porque ellos no saben qué es lo que pasó no saben cómo son nuestros hijos”, finalizó.