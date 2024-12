Operativo Enjambre: Alcalde escapa durante su toma de protesta en el Estado de México

Comparta este artículo

Santo Tomás de los Plátanos, Estado de México. - El Operativo Enjambre, desplegado desde el pasado 22 de noviembre en el Estado de México, sigue activo y ha resultado en la detención de diversos funcionarios de varios municipios. Sin embargo, el principal objetivo del operativo en Santo Tomás de los Plátanos, Luis Hernández de Paz, logró evadir su captura mientras rendía protesta como alcalde de este municipio.

Hernández de Paz, quien cuenta con una orden de aprehensión por presuntos vínculos con el crimen organizado, acudió a la toma de protesta que se realizó en la plaza cívica del Ayuntamiento. Según lo reportado por el periodista Mario C. Rodríguez, el evento se llevó a cabo bajo la mirada de las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y fuerzas de seguridad que buscaban detenerlo. No obstante, en un confuso operativo, el edil logró escapar gracias a una trifulca entre asistentes que bloqueó el paso de los agentes con vehículos particulares y del servicio público.

Pero eso no fue todo, pues, además, la Fiscalía confirmó que al menos siete funcionarios municipales más lograron fugarse en el mismo operativo, aunque no especificaron si entre ellos se encontraba la alcaldesa saliente María del Rosario Marías Esquivel, esposa de Hernández de Paz y también vinculada al crimen organizado. De ella, hasta el momento, no se conoce su paradero.

Para quien no lo conozca, Santo Tomás de los Plátanos es un municipio rural situado en la región centro-occidental del Estado de México, colindante con municipios como Valle de Bravo y Michoacán. En medio de la agitación política, la localidad era el único municipio mexiquense donde el alcalde electo no había tomado protesta oficial. Según las leyes locales, las nuevas administraciones municipales deben iniciar funciones el próximo 1 de enero; sin embargo, se desconoce si Hernández de Paz ejercerá como alcalde tras su fuga.

El Operativo Enjambre también se extendió a otros municipios del Estado de México, como Amanalco de Becerra, Tejupilco, Ecatepec y Naucalpan, logrando la detención de funcionarios acusados de corrupción y nexos criminales. Pero en el caso de Santo Tomás de los Plátanos, el operativo dejó escapar a sus objetivos principales.

Videos compartidos en redes sociales muestran el momento en que se desata el caos en la plaza cívica, permitiendo que Hernández de Paz huyera. Las imágenes publicadas por el reportero Mario Rodríguez han generado cuestionamientos sobre la efectividad del operativo y las estrategias de las fuerzas del orden para capturar a personajes tan señalados.

Por su parte, la corresponsal Dzohara Limón, del diario Reforma, reveló que los agentes enfrentaron obstrucciones desde su llegada, lo que permitió que el alcalde escapara con ayuda de simpatizantes y vehículos que bloquearon su paso.

Mientras las autoridades continúan la búsqueda de Hernández de Paz y su esposa, Santo Tomás de los Plátanos sigue en la incertidumbre política y bajo la lupa pública por los presuntos vínculos de sus gobernantes con actividades ilícitas.

Fuente: Tribuna