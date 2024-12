VIDEO: Por evitar el alcoholímetro, mujer choca contra patrulla en la Narvarte; se resiste a arresto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La madrugada de este miércoles, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) mantienen un operativo para detener a los conductores que, bajo el efecto de sustancias o bebidas embriagantes, podrían provocar fatales accidentes vehiculares. Tal fue el caso de dos jóvenes en la colonia Narvarte, quienes se impactaron contra una patrulla.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades capitalinas, los hechos ocurrieron la madrugada de hoy, miércoles 18 de diciembre del 2024, alrededor de las 05:00 horas, tiempo local, sobre el Eje 5 sur, en la colonia Narvarte, donde agentes Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mantenían un alcoholímetro propio del operativo de las fiestas decembrinas.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Mujer se resiste a arresto tras choque en CDMX. Foto: Twitter

En un momento, las autoridades interceptaron a dos mujeres que, aparentemente, iban a bordo de un vehículo bajo los efectos del alcohol, por lo que les marcaron el alto reglamentado. Sin embargo, la conductora se negó a obedecer las indicaciones de las autoridades, por lo que pretendió huir a toda velocidad del sitio. En este movimiento, impactó su automóvil contra una patrulla de la Policía.

Policía detiene a mujer por presuntamente conducir ebria

Por fortuna, estaba estaba vacía y no hubo oficiales lesionados. Tampoco resultaron heridas las tripulantes de automóvil particular blanco que pretendían huir. Tras el choque, oficiales pidieron a las mujeres descender de la unidad para revisarlas y realizar las diligencias correspondientes, no obstante, estas se negaron a obedecer. Ante esto, se pidió apoyo a elementos mujeres para contener a las presuntas.

Durante varios minutos, hubo un forcejeo entre las autoridades y una mujer de aspecto joven y cabello rubio, la cual terminó tirada en la vía pública, siendo sometida por una policía. El automóvil quedó asegurado, mientras que la fémina fue trasladada al Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la ciudad de México (FGJ-CDMX), donde enfrentará cargos. Las pesquisas continúan.

Fuente: Tribuna