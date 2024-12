¿Cártel de Sinaloa recluta estudiantes de química para hacer fentanilo? Esto dijo Sheinbaum

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional este lunes 2 de diciembre. Ante los medios de comunicación reunidos, respondió a la cuestión: "¿Cártel de Sinaloa recluta estudiantes de química para hacer fentanilo?" Que ha surgido tras una publicación del The New York Times.

Esto dijo The New York Times sobre estudiantes reclutados por el Cártel de Sinaloa

En un artículo recientemente difundido, The New York Times apuntó que, desde hace cuatro años, el Cártel de Sinaloa, liderado por los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán se ha encargado de reclutar estudiantes y profesores de química y áreas similares para hacer más fuerte el fentanilo que fabrica en sus laboratorios clandestinos.

En dicha investigación, se señaló que grupos delictivos convierten los campus universitarios mexicanos en centros de reclutamiento, atrayendo a estudiantes de química con grandes ganancias. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, si se crea un nuevo y potente fentalino, sería el comienzo de una nueva y aterradora fase en la crisis de esta droga, en la que los cárteles mexicanos tendrían más control que nunca.

Claudia Sheinbaum responde

Al respecto, la mandataria mexicana señaló que su Gobierno, el del Segundo Piso de la Cuarta Transformación (4T) no tiene información sobre el reclutamiento de estudiantes de química por el Cártel de Sinaloa, tal como lo detalló la nota de The New York Times: "Hoy pregunté en el Gabinete (de Seguridad) y no hay información sobre esto”, enfatizó en la conferencia matutina de Palacio Nacional. Sin embargo, señaló que eso podrían haberlo sacado de una serie, Breaking Bad, aunque no dijo el nombre.

Hay una serie pero que ocurre en Nuevo México, una serie muy conocida que recibió muchos premios de un profesor de química en EE.UU., que hace apología de esto. Vi algunos capítulos no la vi completa, pero a lo mejor de ahí lo sacaron, porque no tenemos información y en todo caso a las y los estudiantes de química, que no se metan a eso", mencionó la mandataria.

