Markitos Toys y su duelo a muerte con otro youtuber de Culiacán; pidió ayuda a 'El Nini'

Culiacán, Sinaloa.- En la última semana, el nombre del youtuber Marcos Eduardo Castro Cárdenas, conocido popularmente como Markitos Toys, ha sido noticia por diferentes hechos registrados en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Uno de estos sucesos ocurrió en una sucursal del Ranch Roll, un famoso restaurante de sushi que está ligado al creador de contenido y también se reportó la supuesta privación de la libertad de su hermano Kevin Castro en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Culiacán (AIC).

Ahora salieron a la luz los presuntos problemas que tuvo Markitos Toys hace unos años con el Chino Feng, otro popular influencer que aparecía en algunos de sus videos. En una reciente publicación, el personaje conocido como Ocran Leaks destapó que Castro Cárdenas sostuvo una disputa a muerte con su excompañero, inclusive mencionó que solicitó la ayuda de Néstor Isidro Pérez Salas, alias 'El Nini', el exjefe de seguridad de Los Chapitos en este enfrentamiento.

Además, Ocran Leaks mencionó que la situación fue escalando cada vez más y fue el mismo Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán y uno los jefes en ese momento de la facción de Los Chapitos, quien se encargó de dialogar con 'El Nini' para que no cometería tal atrocidad. De igual manera, indicó que sus fuentes le confirmaron que Marcos Eduardo se comporta de forma prepotente y hace uso de sus influencias para salirse con la suya,

La mayoría de la gente no lo conoce en realidad, pero es un prepotente, obviamente eso no lo va a grabar nunca, pero es un abusón... Yo he hablado con algunas fuentes, gente que andaba con él y que me confirmaron todo lo que les estoy diciendo, de que hacía maldades junto a 'El Nini'", sentenció.