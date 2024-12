Sale nueva información sobre el presunto secuestro de Markitos Toys y su hermano KC

Culiacán, Sinaloa.- Existe mucho hermetismo en torno a la vida de Marcos Eduardo Castro Cárdenas, conocido popularmente como Markitos Toys, luego de los eventos acontecidos la semana pasada en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Hace unos días se confirmó el ataque armado y un incendio en una de las sucursales del Ranch Roll, un restaurante de sushi que está ligado al creador de contenido, además se reportó la presunta desaparición de su hermano Kevin Castro en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Culiacán (AIC).

Los rumores crecieron y también se informó que supuestamente privación de la libertad de Marcos Eduardo, situación por la que Ana Gastélum, pareja sentimental de KC y cuñada del líder de los Toys, salió a dar la cara y a desmentir todas las especulaciones que en estos momentos giran alrededor de su familia. La también influencer, a través de sus redes sociales, explicó la razón por la que ninguno de los involucrados había emitido algún tipo de declaración.

Yo creo que la persona que inventó el rumor sobre Kevin no pensó que se fuera a hacer tan grande y estábamos dejando a ver si subía una historia o un tiktok donde dijera 'me lo inventé en mi cabeza, me dio por subir un tiktok y no es cierto', pero ya vimos que no, claramente", mencionó Gastélum.