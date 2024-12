Acusan a María Elena Ríos de golpear a una mujer; aclara por qué lo hizo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A través de redes sociales, María Elena Ríos compartió una explicación sobre la agresión hacia otra mujer, de nombre Andrea Monserrat Ramos, luego de que circulan videos que mostraban a la saxofonista y a su hermana ejerciendo violencia física.

Según la versión de la artista, tanto ella como su hermana habían sido presuntamente atacadas por una mujer cercana a Juan Antonio Vera Carrizal. Poco después, la fémina agredida relató los hechos mientras mostraba las lesiones que había sufrido. En estos registros se ve cómo las dos hermanas, vestidas con pants azules de Adidas, someten a la víctima, quien llevaba un vestido blanco y negro, evitando que se defendiera. La agresión escaló cuando Silvia Ríos Ortiz levantó el vestido de la mujer y le bajó la ropa interior, lo que fue interpretado como un acto de humillación.

Andrea Ramos Gómez detalló que agentes de la Fiscalía también estuvieron involucrados. En otros videos, la víctima asegura que las hermanas Ríos Ortiz salieron ilesas de la golpiza, ya que la superaban en número. Tras la agresión, la víctima fue llevada a un hospital donde recibió atención médica.

Por su parte, la saxofonista apuntó que Andrea fue enviada con la intención de intimidarla. Según su relato, esta persona la habría agredido físicamente, al igual que a su hermana. Mencionó que Vera Carrizal utiliza constantemente a mujeres para hostigarla, aprovechándose de que ella no puede responder físicamente contra ellas. “Siempre manda mujeres para amedrentarme, sabiendo que no puedo tocarlas". Sin embargo, en esta ocasión Andrea transgredió los límites físicos, ante ello, no dudó en defenderse y responder.

En cuanto a la situación legal de Vera Carrizal, Ríos reveló que su agresor había abandonado el penal donde enfrentaba su proceso legal desde el 2 de diciembre, sin que ella fuera informada formalmente. Al enterarse por medios extraoficiales de que Vera Carrizal se encontraba en un hospital, decidió acudir al lugar para denunciar el hecho, temiendo que pudiera escapar. "Estaré aquí hasta que regresen al reclusorio a este asesino y no se dé a la fuga", apuntó.

