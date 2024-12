Amigo de 'El Gordo Peruci' deja Culiacán por miedo a la violencia: "Me siento triste"

Culiacán, Sinaloa.- La noche del 9 de diciembre de 2024, Leobardo Aispuro Soto, apodado en el mundo del internet como 'El Gordo Peruci', fue ultimado a balazos afuera de un domicilio ubicado en las calles Calixto Peña y Francisco Miranda, en la colonia 21 de Marzo, en la zona oriente de Culiacán, Sinaloa. La noticia conmocionó a toda la población culichi y a las millones de personas que los seguían en redes sociales, así como a todos los colegas que alguna vez colaboraron con él.

La muerte de Aispuro Soto se une al de otros youtubers que han sido asesinados desde que comenzó la guerra territorial entre Los Chapitos y las fuerzas de Ismael Zambada Sicairos, alias 'El Mayito Flaco', el pasado 9 de septiembre del presente año. Es por ello que, en medio de las crisis de violencia que se vive en la capital sinaloense, algunos influencers han optado por mantener un perfil bajo u otros han tomado la decisión de dejar la ciudad.

Un claro ejemplo es del youtuber conocido como 'El Compa JD', un creador de contenido que en su momento colaboró con 'El Gordo Peruci' y fue uno de sus mejores amigos. A través de un reciente video en su canal de YouTube, el joven anunció que dejará Culiacán debido a la situación que en estos momentos azota al municipio, lo que impide que pueda sentirse seguro en las calles al momento de estar grabando contenido.

Es verdad, me voy de aquí de donde vivo, me voy de la ciudad de Culiacán, Sinaloa... Me siento muy triste la verdad, aguitado, con nostalgia, con mucho sentimiento", expresó JD al inicio del video.