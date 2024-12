Torreón: María sufrió maltrato por su pareja, pero impidió que el sujeto fuera detenido

Comparta este artículo

Torreón, Coahuila.- En la madrugada del sábado 21 de diciembre, un caso de violencia intrafamiliar se registró en la colonia Eduardo Guerra, ubicada en el municipio de Torreón, Coahuila, en donde una mujer, que fue identificada extraoficialmente como María 'N', fue agredida físicamente por su pareja sentimental. Testigos oculares señalan que se percataron de que el sujeto presuntamente arrastró del cabello a la fémina para, posteriormente, someterla a golpes.

De acuerdo a información proporcionada por Telediario Monterrey, el hecho violento se suscitó en un domicilio que se encuentra en la calle I, entre la avenida Tercera y Cuarta, en el asentamiento humano anteriormente referido. Al notar la situación, los residentes del sector decidieron llamar a las líneas de emergencias del 911 y reportar qué era lo que estaba pasando, por lo que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal se presentaron en el sitio.

Sin embargo, al percatarse de la llegada de las unidades de emergencia, la pareja y una mujer identificada como la suegra de María ingresaron al domicilio, donde continuó la discusión", explicó el medio citado con referencia a la llegada de las autoridades a la vivienda en la que se produjo el suceso de índole violento.

El reporte indica que los oficiales se entrevistaron con María 'N' y señaló que ella no solicitó la presencia de las autoridades y mencionó que se encontraba bien, además de que se negó a ser atendida por los servicios médicos. Al notar que la afectada no quería recibir la atención médica y no tenía interés en que los uniformados la ayudaran, no tuvieron otra opción más que retirarse de la zona unos minutos después de haberse presentado.

Los vecinos comentaron que la pareja comenzó a discutir en medio de la calle, misma que llegó hasta el punto en el que el individuo llegó hasta la agresión física. Los habitantes trataron de intervenir y le pidieron al supuesto agresor que dejara en paz a la perjudicada, sin embargo, él respondió de una forma agresiva. A pesar de los intentos de los vecinos y las autoridades por brindar apoyo a la mujer, esta no quiso proceder legalmente o a recibir atención médica.

Fuente: Tribuna