Lamarque lamenta asesinato de policía; investigarán por qué no portaba chaleco antibalas

Ciudad Obregón, Sonora. - El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, lamentó los hechos ocurridos durante las primeras horas del pasado domingo 22 de diciembre, donde fue asesinado el elemento de Seguridad Pública Municipal de nombre Jesús Francisco Ramos Acosta.

El edil cajemense envió sus condolencias y se solidarizó con los familiares, amigos y compañeros del policía caído en el cumplimiento del deber, quien se enfrascó en un forcejeo con un presunto delincuente armado, quien le disparó al agente arrebatándole la vida.

Lamarque Cano agregó que se realizará una investigación, respecto al hecho de que el elemento que perdió la vida, no portaba el chaleco antibalas que deben de portar los policías municipales, situación que calificó como irregular.

Por otra parte, ciertamente ahí hay una situación irregular que es que no portaba chaleco, pero no portaba chaleco no porque no hay chalecos balísticos, sí hay más que suficientes, se está haciendo una investigación”, manifestó el alcalde.