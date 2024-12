Desde España, Markitos Toys habla de la violencia que golpea a Culiacán: "No se quejen"

Culiacán, Sinaloa.- Marco Eduardo Castro Cárdenas, popularmente conocido como Markitos Toys, se encuentra nuevamente en medio de la polémica por unas recientes declaraciones que realizó acerca de la violencia que vive actualmente en Culiacán, Sinaloa, derivada del conflicto armado entre la facción de Los Chapitos y las fuerzas de Ismael Zambada Sicairos, alias 'El Mayito Flaco'. Mediante sus redes sociales, el reconocido influencer pidió a la ciudadanía culichi que "no se quejen" de la situación que en este momento se desarrolla en la capital del estado.

En medio de su estancia en Madrid, España, debido a las fiestas decembrinas, el youtuber compartió una historia en su cuenta oficial de Instagram en la que expresó su nostalgia por estar lejos de su natal Culiacán, situación que al parecer le acarreó una serie de críticas. Las siguientes historias del líder de Los Toys adoptaron una postura más confrontativa y se le podía apreciar un poco molesto. El creador de contenido comentó que existen muchas personas que lo atacan por no tener la posibilidad de viajar y tener que pasar esta temporada en el ambiente violento de Culiacán.

Hay muchos frustrados, ya sea de la misma ciudad de Culiacán o de otras ciudades, que no tienen la manera para salir de ahí y lo único que hacen es echar veneno. No tengo la culpa que no puedan viajar y no puedan salir, que se tengan que quedar ahí dentro de su casa por lo que está pasando, no es culpa mía", indicó la reconocida personalidad de Internet.