Muere Jefe Antidrogas de la Fiscalía de la CDMX tras perseguir a un narcotraficante

Ciudad de México. - Recientemente se reveló que el comandante Pascual Quintero, Jefe Antidrogas de la Fiscalía de la Ciudad de México, murió luego de estar hospitalizado por varias semanas, esto tras terminar lesionado por perseguir a un narcotraficante.

Pascual Quintero estuvo hospitalizado un mes y lamentablemente este jueves 26 de diciembre falleció. "Falleció el comandante antidrogas. Luego de pasar un mes hospitalizado, el comandante Pascual Quintero murió esta madrugada", informó el periodista Carlos Jiménez.

Pero, quién era el comandante Pascual Quintero, pues bien, Pascual Quintero tenía más de 15 años trabajando en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, y actualmente tenía 56 años de edad.

En cuanto a la Fiscalía capitalina, esta lanzó una esquela en donde lamentó el deceso. “La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México expresa sus más sentidas condolencias por el lamentable fallecimiento de Pascual Quintero Carrillo, Comandante de la Policía de Investigación de la Ciudad de México. A sus familiares y compañeros/as de la Policía de Investigación, expresamos nuestras sinceras condolencias”.

Para quien no sepa el contexto, a dos semanas de ser nombrado el Comandante Antidrogas de la Fiscalía de la CDMX, estuvo en un operativo en la alcaldía Gustavo A. Madero. “Persiguió a un vende drogas que corría por la azotea, pero resbaló y cayó”, detalló el comunicador. Posterior a esto, fue trasladado de emergencia al hospital 1 de octubre, donde permaneció un mes incapacitado debido a múltiples fracturas en costillas y maxilofacial, pero no se dio ninguna actualización hasta hoy, que confirmaron que había muerto, sin embargo, hay que señalar que estas versiones de los hechos a la fecha no fueron respaldadas o negadas por parte de la Fiscalía. Descanse en paz.

Fuente: Tribuna