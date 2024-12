Tragedia navideña: Frente decenas de familia, muere hombre en Monumento a la Revolución

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche del pasado miércoles, mientras decenas de familias celebraban la noche de Navidad en la tradicional Feria que se instala en el Monumento a la Revolución, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la ciudad de México (CDMX) desplegaron un impresionante operativo luego de que se reportara un fatal accidente: un hombre de 50 años de edad perdió la vida a causa de un infarto.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades capitalinas, los hechos ocurrieron la noche de ayer, miércoles 25 de diciembre de 2024, alrededor de las 23:40 horas, tiempo local, en la tradicional feria anual que se instala en la Plaza de la República de la colonia Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc, en el centro de la capital mexicana. Se detalló que el masculino comenzó a convulsionarse frente a decenas de familias, sin embargo, nadie dio aviso a las autoridades.

Hombre muere en la feria de Monumento a la Revolución. Foto: Facebook

Un agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la ciudad de México (SSC-CDMX) que se percató de los hechos dio aviso a las sus colegas mediante el Servicio de Emergencias 911, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes revisaron a la víctima. Las familias presentes, por su parte, comenzaron a irse del sitio.

Los socorristas revisaron al hombre, cuyo nombre se desconoce, y confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que cubrieron su cuerpo con una sábana. Aunque la víctima no fue identificada, se detalló que era un hombre adulto, de alrededor de 50 años de edad. No se especificó si era una persona en situación de calle o su familia lo había acompañado a la verbena, aunque al parecer nadie se acercó a verlo.

La escena del incidente quedó acordonada y fue entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la ciudad de México (FGJ-CDMX) para la realización de las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, el cual será llevado al Servicio Médico Forense (Semefo).

