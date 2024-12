Terror en Sinaloa: Hallan restos humanos frente a oficinas del Gobierno en Culiacán

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- La guerra en el estado de Sinaloa continúa y parece no tener fin. Ahora las autoridades locales investigan el hallazgo de restos humanos, los cuales fueron abandonados por presuntos sicarios la noche de ayer, lunes 2 de diciembre, afuera de las oficinas del Gobierno de la Unidad de Servicios Estatales (USE), en el sector Tres Ríos, al poniente de la ciudad de Culiacán. No se han reportado detenidos tras este descubrimiento.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, el hallazgo de los restos humanos ocurrió la noche de ayer, lunes 2 de diciembre, alrededor de las 20:00 horas, tiempo loca, en la parada de transporte urbano sobre el bulevar Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros, frente a las oficinas del Gobierno. Cabe señalar que en estas instalaciones de la USE se realizan trámites esenciales, incluyendo la emisión de licencias de conducir y otros servicios estatales; no se trata de un sitio se seguridad.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Abandonan restos humanos frente a oficinas del Gobierno en Culiacán. Foto: Facebook

Vecinos del sector que estaban en ese punto fueron quienes dieron aviso a las autoridades, mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, sobre el descubrimiento de unas cajas sospechosas.

Se trataba de al menos tres contenedores de color negro con tapas amarillas, los cuales contenían supuestos restos humanos. De inmediato se activó el Código Rojo en esa zona de Culiacán y se movilizaron elementos de la Policía Municipal, así como de la Policía Estatal de Sinaloa, quienes acordonaron el área tras confirmar el reporte. Según las primeras observaciones, los cuerpos estaban desmembrados y envueltos en bolsas de plástico y sábanas que mostraban sangre.

La escena del crimen fue entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa (FGE) para la realización de las diligencias correspondientes y el levantamiento de los contenedores. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce el número de víctimas que estaría en las cajas.

Por otra parte, las autoridades locales no han informado sobre detenidos u sospechosos por estos crímenes; tampoco se especificó cuál se los grupos delictivos participantes de la guerra interna del Cártel de Sinaloa sería el responsable: si 'Los Chapitos' o 'Los Mayos'. La violencia en la entidad gobernada por Rubén Rocha Moya ya cumplió 84 días.

Fuente: Tribuna