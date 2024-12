Noche violenta en Tlalnepantla: Hombre se resiste a atraco y criminales lo matan a balazos

Comparta este artículo

Tlalnepantla, Estado de México.- La noche del pasado domingo, elementos de diferentes órdenes del Gobierno del Estado de México (Edomex) desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones del municipio de Tlalnepantla luego de que se reportara una agresión armada: un hombre adulto, de aproximadamente 60 años de edad, fue ejecutado a balazos por criminales no identificados hasta ahora. Presuntamente, se resistió a un atraco.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la noche de ayer, domingo 29 de diciembre de 2024, alrededor de las 23:30 horas, tiempo local, en la calle Zacatecas, al exterior del predio 181 en la colonia Unidad Habitacional Valle Ceylan, en el municipio de Tlalnepantla. Vecinos del sector denunciaron que minutos antes de la media noche se escuchó una fuerte balacera.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Presuntos asaltantes matan a un hombre en Edomex. Foto: Facebook

De inmediato se activó el Código Rojo y se movilizaron en la escena agentes de la Policía Municipal de Tlalnepantla, así como de la Policía Estatal de Seguridad del Estado de México, quienes encontraron en el sitio un vehículo negro que en su interior tenía a una persona herida con proyectiles de arma de fuego. Ante esto, se pidió apoyo a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para revisarlo; sin embargo, confirmaron su deceso.

El hombre habría sido asesinado por un atraco

La zona del homicidio quedó acordonada y fue entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ-Edomex) para la realización de las diligencias correspondientes. Los peritos se encargaron de recaudar la evidencia balística y de integrarla a una nueva carpeta de investigación. Información extraoficial señaló que el hombre, presuntamente, se resistió a un atraco violento y fue ejecutado.

No obstante, la FGJ-Edomex aún no confirma las teorías por este crimen. A la fecha de publicación de esta nota, no se han compartido más detalles sobre el crimen, ni se han reportado personas detenidas por este nuevo asesinato. Las pesquisas por parte de la Fiscalía del Edomex continuarán.

Fuente: Tribuna