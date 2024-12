Ceci Flores denuncia allanamiento de su refugio en CDMX; habrían dejado señales de amenaza

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ceci Flores Armenta, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, denunció un allanamiento en su refugio en la Ciudad de México. Según relató en un video publicado en su cuenta de X (antes Twitter), esto ocurrió por la noche del pasado 2 de noviembre. Cuando llegó al domicilio encontró la puerta abierta.

Tras una inspección por todo el inmueble se percató de que quien ingresó no hurtó ningún objeto, no obstante, sí revisó las mochilas de dos niñas. La activista interpretó este gesto como una amenaza, por lo que intentó comunicar lo sucedido al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero hasta el momento no ha tenido suerte en que alguien atienda sus llamadas.

Te podría interesar Ceci Flores Ceci Flores revela intento de 'levantón' contra integrante del colectivo; acusa a cárteles

Es por ello que recurrió a las redes sociales para hacer de conocimiento público la situación que vivió al inicio de la semana. En su mensaje lamentó que el grupo al que coordina siga siendo blanco de advertencias, pese a que sólo se dedican a la noble tarea de buscar a todos aquellos que no han vuelto a casa y así, darles consuelo y certeza a los familiares. Además, criticó la falta de acción institucional y pidió atención inmediata para garantizar seguridad. Este respaldo sería necesario para que el grupo pueda continuar con sus labores sin miedo ni represalias.

Cabe recordar que, en junio de este año, se temió por la posible desaparición de Flores, luego de que sus familiares intentaran contactarla, sin éxito. A raíz de ello, se emitió una ficha de búsqueda y poco tiempo más tarde, agentes de la Fiscalía General de la República la encontraron en un refugio en Querétaro, donde fue hallada sin señales de violencia. Sólo presentaba una descompensación metabólica y deshidratación leve.

Este tipo de alarmas no son apresuradas, pues en México las activistas suelen ser víctima de agresiones. Recordemos el caso de Lorenza Cano. Fue la noche del 15 de enero de 2024 que sujetos armados la extrajeron por la fuerza de su vivienda que desde 2018 se había dedicado a buscar a su hermano José Francisco Cano Flores. A su vez, los delincuentes asesinaron a su esposo y a su hijo cuando intentaron evitar que se la llevaran.

Fuente: Tribuna Sonora