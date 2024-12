FGJE: Irving 'N' está en prisión preventiva en Hermosillo por secuestro y asociación delictuosa

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Gustavo Rómulo Salas Chávez, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), compartió nuevos detalles sobre la detención de Irving 'N', menor de edad que fue arrestado por secuestro y asociación delictuosa en días pasados. Se presume que este joven está relacionado al caso de secuestro donde participaron Jonathan y Melanie 'N', ambos ya detenidos.

En una entrevista desde la capital del estado Hermosillo, el fiscal sonorense precisó Irving fue trasladado hasta esta ciudad tras haber sido detenido en la CDMX, a donde arribó después de haber estado en el extranjero: "Su detención está relacionada con los hechos de todos conocidos, se le libró una orden de captura por parte de las autoridades competentes, misma que fue ejecutada en el aeropuerto de la CDMX y fue trasladado a Hermosillo".

Asimismo, Salas Chávez dijo: "Fue puesto a disposición del juez y ya fue imputado, pero creo que pidieron la ampliación del paso, no tengo el dato exacto, pero ya se encuentra a disposición del juez con todos los elementos probatorios". El titular de la FGJE Sonora también indicó que en las próximas horas se podrían compartir más avances: "Su vinculación se realizará en las próximas horas, pero ya quedó imputado con prisión preventiva justificada".

Y cuando un reportero lo cuestionó sobre si el hombre secuestrado por Melanie y Jonathan señaló a Irving como co-partícipe, el fiscal no quiso entrar en detalles: "No quisiera hacer más, liberar más información, porque se generó una audiencia especial ante el juez del fuero común donde plantearon que la autoridad ya no esté informando a la comunidad de estos hechos, porque ellos alegan que hay una afectación a su derecho a la defensa".

Asimismo, dijo que debido a que "es un asunto tan comentado y de tanto interés de la opinión pública", los medios de comunicación deben esperar a que haya un comunicado oficial por parte de las autoridades. Finalmente, Gustavo respondió a la especulación de que se habría autorizado el permiso para que Irving saliera del país pese a que ya estaba siendo investigado, negando esta situación:

Cuando se obtuvo la orden de aprehensión, el señor ya estaba fuera del país, se hicieron las gestiones a través de la AMIC con las instancias correspondientes, tanto nacionales como internacionales, y se hizo la detención".

