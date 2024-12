VIDEO: Se incendia tráiler en el Circuito Exterior Mexiquense y genera caos

Comparta este artículo

Ecatepec, Estado de México.- Un fuerte accidente se registró esta mañana en el Circuito Exterior Mexiquense, donde un tráiler se incendió cuando se dirigía a la zona del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Lo anterior ha generado una fuerte movilización de los servicios de emergencia del Estado de México, así como caos en la circulación de esta importante vialidad en ambos sentidos, por lo cual se pide evitar la zona.

El accidente se registró pasando la caseta de Tultepec con dirección a la terminal aérea, sitio donde la circulación está detenida sobre el Circuito Exterior Mexiquense. Es por ello que las autoridades locales piden a los automovilistas evitar la zona en la medida de lo posible, así como buscar alternativas viales, si es que no quieren quedar varados en el embotellamiento generado por este fuerte accidente de tránsito.

De acuerdo con información preliminar, esta pesada unidad cargaba papel higiénico y se incendió a la altura del kilómetro 30 de esta importante vialidad, en la Colonia Popular de Ecatepec, por lo cual se tuvo que cerrar el circuito exterior mexiquense en ambos sentidos, el siniestro ya ha generado graves afectaciones, ya que se registra aproximadamente una fila de 15 km de largo, por lo cual miles de vehículos se han visto afectados.

Caos en el Circuito Exterior Mexiquense, foto: especial

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades de la Estado de México, el accidente sobre la vialidad se registró con dirección al aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, aproximadamente a las 5:30 horas. Presuntamente la causa del incendio fue un cortocircuito en el vehículo, por lo cual tuvo que orillarse y se desató el caos en la zona. Cabe destacar que la carga que llevaba ayudó a que las llamas se extendieran casi de manera inmediata.

Hasta el momento no se registran personas lesionadas por este fuerte accidente, ya que el chófer de la unidad logró salir del tráiler antes de que iniciara el siniestro. Al sitio se movilizaron elementos de la policía estatal, así como paramédicos y bomberos, los cuales de inmediato procedieron con las labores para enfriar la zona. Se espera que en los próximos minutos procedan con el retiro de esta pesada unidad y se restablezca la circulación.

Fuente: Tribuna