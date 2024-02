Por asesinatos de miembros de la familia Monreal, detienen a 6 en Zacatecas

Comparta este artículo

Fresnillo, Zacatecas.- La violencia en México no para, y en época electoral son políticos y sus familias los que se ven, principalmente, más afectados. No obstante, el Gobierno Federal ha señalado en repetidas ocasiones que trabaja para que no haya impunidad en estos crímenes y para que los generadores de violencia sean detenidos. Así ha ocurrido tras los asesinatos de miembros de la familia Monreal.

En horas recientes, las autoridades de Zacatecas informaron que se detuvo seis personas, las cuales, presuntamente estarían relacionadas con los hechos de violencia de los últimos días en Fresnillo en contra de integrantes de la familia Monreal Ávila, del senador Ricardo Monreal. Miembros de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad declararon que, primero, tras un cateo, fueron detenidas dos personas.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Investigan asesinatos de la familia Monreal Ávila. Foto: Facebook

Posteriormente, en un operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) zacatecana, fueron aprehendidos cuatro masculinos, los cuales también estarían involucrados con los homicidios. Al respecto, el secretario del Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, declaró que ya se tienen a presuntos responsables sobre lo sucedido el pasado miércoles 7 de febrero del 2024, cuando fue asesinado Juan Pérez Guardado, cuñado de Ricardo Monreal.

Asimismo, el funcionario apuntó que hay una línea de investigación sobre los hechos en los que ayer perdió la vida Jorge Antonio Monreal Martínez. Por su parte, el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGE), Christian Paul Camacho Osnaya, apuntó que existen indicios y pesquisas sólidas que relacionan a todos estos detenidos con un grupo criminal que estaría directamente vinculado con los eventos ocurridos en Fresnillo.

En los últimos días, la Secretaría de Seguridad Pública a cargo del general Mayoral, logró la detención de cuatro personas probablemente partícipes y responsables de los últimos hechos, de los cuales están sujetos ya bajo una causa penal del orden federal en la Fiscalía General de la República [...] se ha logrado asegurar a dos personas por delitos contra la salud, estos focalizados a un grupo delictivo que tenemos identificado en base a una investigación sólida relacionados con los eventos en Fresnillo", puntualizó el fiscal.

Las investigaciones sobre estos homicidios, ligados a la familia del funcionario, siguen.

Fuente: Tribuna