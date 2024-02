Desesperados, obispos de Guerrero conversan con criminales para establecer paz

Comparta este artículo

Guerrero.- Los cuatro obispos del estado de Guerrero sostuvieron conversaciones individuales con los líderes del crimen organizado con el objetivo de promover la paz en la región. Lamentablemente, estos esfuerzos no arrojaron resultados positivos, ya que para las cabecillas prevalecen sus intereses en torno al dinero, el control territorial y el poder, según informó el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández.

Durante una conferencia de prensa posterior a la misa del Miércoles de Ceniza, el obispo detalló que estas reuniones se llevaron a cabo por separado y en momentos distintos con diferentes figuras de la delincuencia organizada. La intención detrás de estos encuentros era buscar una especie de tregua, pero lamentablemente no se logró, ya que cada uno de los líderes impuso sus propias condiciones y no se llegó a un acuerdo en cuanto a la distribución del territorio, afirmó el obispo.

José de Jesús González Hernández realizó un llamado enérgico a las autoridades para que mantengan la integridad y la autenticidad en su labor, sin incurrir en corrupción ni en simulaciones. Es imperativo, afirmó, que las autoridades desempeñen su función de manera genuina y efectiva. Resulta inaceptable que, a pesar del patrullaje del Ejército, los delincuentes puedan llevar a cabo sus actividades ilícitas con total impunidad y luego retirarse sin enfrentar consecuencias, dijo el obispo.

Subrayó que la violencia impacta a todas las personas, incluso a los miembros de la Iglesia, quienes también se ven afectados por las consecuencias de la inseguridad y el conflicto en la región. "Nos han matado a padres de los acólitos, encargados de adoración nocturna, mayordomos, catequistas, afortunadamente no nos han matado sacerdotes".

De acuerdo con González, los criminales mencionaron que su prioridad son los territorios "no los sueltan, les ha costado vidas, les ha costado trabajo, les ha costado dizque ganárselos y no los sueltan". Sin embargo, los creyentes no se han dado por vencidos y aseguraron que continuarán buscando otros medios para alcanzar acuerdos de paz, dado que el Gobierno ha optado por ignorar la situación.

El gobierno tiene los recursos, tiene los medios y las autoridades pueden dialogar con ellos para que haya una tregua y haya paz, pero parece que nos han dejado", criticó el religioso

Fuente: Tribuna Sonora