Ricardo Monreal asegura que no siente amenazas tras asesinato de dos familiares

Ciudad de México.- Los crímenes de asesinato en contra de la familia de Ricardo Monteal no han perturbado su paz, incluso asegura que se siente tranquilo y que ninguno de los dos homicidios ha sido motivo para que él decida tomar medidas preventivas, como la contratación de personal de seguridad que lo escolte para velar por su bienestar. Tanto el sobrino del senador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), como su cuñado fueron víctimas del crimen organizado hace varios días en Zacatecas.

Medios de comunicación recogieron la postura del legislador y durante el encuentro con la prensa aseguró que no se siente amenazado. A la par explicó que 45 años de servicio público, nunca ha hecho le ha parecido pertinente contratar guardaespaldas y que lo ocurrido la semana pasada no cambiará este panorama

No me siento, amenazado, de hecho no tengo seguridad, nunca he tenido. En el servicio público ya voy a ajustar 45 años y nunca he tenido seguridad, incluso ni aquí en el Senado.