Capturan a ocho presuntos narcos al norte de Sonora; les incautaron armas de alto poder

Sonoyta, Sonora.- La Mesa de Seguridad de Sonora comunicó este sábado que autoridades policíacas realizaron la detención de ocho individuos en el municipio de Plutarco Elías Calles, los cuales portaban armamento. Según el informe, estas personas fueron aprehendidas en una operación conjunta entre las autoridades estatales y federales, donde se descubrió que estaban en posesión de armas de fuego, cargadores y chalecos tácticos.

Dentro de los detenidos se incluye a una mujer, y se indicó que en una vivienda de la comunidad de Sonoyta fueron aseguradas nueve armas largas de diferentes calibres, 42 cargadores abastecidos para rifles y ocho chalecos tácticos. En un comunicado breve, se especificó que tanto los presuntos miembros del crimen organizado como el material bélico incautado fueron entregados a las autoridades correspondientes.

Aunque de manera extraoficial, se mencionó que entre los detenidos se encuentra el hijo de una integrante de un colectivo de búsqueda de Puerto Peñasco, esto no ha sido confirmado. Según la información, se trataría de Paula Adriano, líder del grupo de Madres Buscadoras en esa localidad, aunque no se especificó si se trata de otro hijo de la activista o de Juan Jonás Mateo Castro Adriano, quien desapareció en agosto de 2019 de un centro de rehabilitación en ese municipio. Hasta el momento, la madre buscadora no ha hecho ninguna declaración al respecto.

Cabe recordar que durante las primeras horas del pasado lunes 12 de febrero autoridades de Sonora confirmaron que se había registrado un nuevo enfrentamiento en el municipio de Caborca, donde en las últimas semanas se han registrado varios hechos de alto impacto. El saldo de esta nueva balacera entre civiles y militares dejó saldo de un abatido y dos arrestados, según la información oficial.

A través de un comunicado de prensa, divulgado en redes sociales, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que se había ejecutado un operativo de seguridad entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Policía Estatal de Seguridad Pública, los cuales tuvieron un encontronazo con miembros del crimen organizado, logrando neutralizar a un presunto criminal.

Asimismo, la Policía confirmó la detención de dos personas, de quienes se desconoce identidad, así como el aseguramiento de seis armas de fuego y un vehículo: "Tras operativo de seguridad pública entre elementos de Sedena y Policía Estatal en Caborca, se llevó a cabo la detención de dos presuntos criminales y uno más neutralizado". Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público.

Fuente: Tribuna y Mesa Estatal de Seguridad del Estado