VIDEO: Disparo accidental de guardia de seguridad desata pánico en plaza de Zapopan

Zapopan, Jalisco.- A través de redes sociales, diversos usuarios alertaron sobre un supuesto tiroteo registrado este domingo 18 de febrero al interior de la Plaza Andares, ubicada en la ciudad de Zapopan, Jalisco. En uno de los videos compartidos se observa a varias personas corriendo y gritando en el centro comercial tras escuchar un disparo. Esta situación provocó la movilización de la Policía Municipal al lugar de los hechos.

El hecho se registró poco antes de las 18:00 horas (local), y en un principio se empezó a correr el rumor de que se trataba de un presunto enfrentamiento armado. En las imágenes difundidas en Internet se puede ver a unos comensales que se encontraban en un restaurante, cuando uno de los meseros les grita "agachados, agachados" y mujeres, adultos mayores e incluso niños salen del lugar para resguardarse casi pecho tierra.

No obstante, las autoridades municipales aclararon que se trató de un guardia de seguridad de una joyería que aparentemente accionó su arma de fuego de manera accidental. También aseguraron que este percance no dejó personas heridas. Por su parte, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aclaró la situación e instó a la ciudadanía a no caer en desinformación y a confiar únicamente en datos provenientes de fuentes oficiales.

Respecto a un supuesto tiroteo en Andares, quiero aclarar que esto es completamente falso. Un guardia de seguridad privado detonó por accidente su propia arma. Pedimos a los ciudadanos no caer en desinformación y atender únicamente datos de fuentes oficiales", escribió en rede sociales.

El posible motivo del disparo

De acurdo con información extraoficial, todo se debió al ruido del escape de un vehículo que alarmó al guardia de seguridad privada de la joyería llamada Emwa, quien maniobró su arma de cargo y se le escapó un tiro de manera accidental, hecho que hizo que se generara una movilización policiaca en esa zona, donde ya hay registro de otras balaceras ocurridas en años anteriores.

Al asistir a verificar el reporte, la Policía de Zapopan se percató que el vigilante de la joyería, que se ubica en el bulevar Puerta de Hierro, solamente había intentado desenfundar su pistola en el momento que escuchó lo que parecían ser disparos, pero que en realidad era el mofle de un vehículo.

