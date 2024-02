Iglesia de Toluca conversa con criminales; buscan llegar a un acuerdo de paz

Comparta este artículo

Toluca, Estado de México.- La Iglesia de Toluca ha seguido el ejemplo de la Iglesia de Guerrero y decidió reunirse con los criminales de la zona para intentar pactar un acuerdo de paz. Hasta el momento se han concertado varias 'juntas' entre religiosos y líderes de grupos delincuenciales para reducir los niveles de violencia, según informó Maximino Martínez Miranda, arzobispo auxiliar de la Arquidiócesis de Toluca.

De acuerdo con el testimonio de Martínez Miranda, esta sería una acción acordada por el clero en distintas partes del país. Algunas conversaciones dieron resultados positivos, pues se consiguió devolver un poco de tranquilidad y seguridad en varias regiones. Sin embargo, no todas las charlas obtuvieron acuerdos positivos; un ejemplo de ello es Guerrero, en donde los infractores rechazaron la tregua porque el dinero, el control territorial y el poder son más relevantes para ellos.

En el Estado de México, se ve asolado por la presencia del cartel de la Familia Michoacana que han acosado por años a comuneros y campesinos bajo el cobro de 'derecho de piso'. Asimismo, la organización se adjudicó el control de la cadena productiva por la venta de pollo, tortillas, huevo, gas doméstico, diesel y gasolina. En la lista de actividades brutales se encuentra la masacre en un campo de fútbol en Texcaltitlán, que dejó un saldo de 14 víctimas mortales. El caso más reciente de actos ilícitos se registró ayer cuando la Policía logró capturar a miembros de dicho grupo que pretendían traficar madera.

Martínez Miranda explicó que suelen convocar a todos los criminales, no obstante, no todos asisten. Pese a los múltiples diálogos que se han entablado, aún no concretan ningún acuerdo con los delincuentes de esta entidad, pero que continuarán persiguiendo la meta de restaurar la paz para beneficio de los mexiquenses.

A todos se les llama, algunos asisten, otros no, pero los que asisten, pues bienvenidos. Lo único que se busca es ser constructor de la paz", mencionó el arzobispo.

Dentro de su declaración, el arzobispo aseguró que "Dios quiere que todos se salven y si andan en el mal, pues que regresen al bien y se integren de nuevo la comunidad". Finalmente, llamó a los Gobiernos a planificar alguna estrategia que garantice seguridad a la población. Por otra parte, instó a que diera pie a más trabajos dignos, ya que la ausencia de oportunidades laborales es a menudo una razón principal por la cual las personas se unen a organizaciones criminales.

Fuente: Tribuna Sonora