Ciudad Obregón: Choque múltiple deja una víctima; patrulla sería la responsable

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde del pasado jueves, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora se movilizaron en inmediaciones de la colonia Cortinas, en la cabecera municipal de Cajeme, luego de que se reportara un fuerte accidente vehicular: una patrulla de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) habría provocado un múltiple choque. Este siniestro dejó una víctima herida que terminó en el nosocomio.

Según los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los cuales fueron recaudados por TRIBUNA, los hechos ocurrieron la tarde del día de ayer, jueves 1 de febrero del 2024, alrededor de las 17:35 horas, tiempo local, en el cruce de las calles Chihuahua y bulevar Ramírez, en la colonia Cortinas de Ciudad Obregón (al Sur del estado de Sonora). Se detalló que la patrulla de los oficiales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) circulaba por la Chihuahua, de Norte a Sur.

El vehículo oficial es una Dodge Ram, color blanco, modelo 2019. Cuando el conductor llegó al bulevar Ramírez, se impactó contra sedán Chevrolet, línea Beat, 2020, color gris. En este segundo vehículo iba una fémina, de quien no se reveló el nombre a medios de comunicación; la mujer iba de Poniente a Oriente, por el bulevar, no obstante, la patrulla no habría respetado el alto que le correspondía y se impactó contra el automotor particular.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Accidente en Ciudad Obregón, Sonora, moviliza a las autoridades. Foto: Facebook

El choque con el sedán provocó que, al mismo tiempo, se impactara un sedán Nissan, Altima, 2007, color guinda, el cual hizo alto por la Chihuahua, de Sur a Norte. Testigos que presenciaron el siniestro dieron aviso a las autoridades, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

También llegaron a la escena paramédicos de la Cruz Roja, quienes socorrieron a la conductora del Beat y la llevaron a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En tanto, personal de la Policía de Tránsito Municipal se encargó de tomar nota de lo sucedido y presentar un Informe Policial Homologado (IPH) sobre el accidente, el cual causó grandes daños materiales que superarían los 50 mil pesos.

Fuente: Tribuna