Accidente en Central de Abastos de Ciudad Obregón: Vehículo de carga aplasta a trabajador

Ciudad Obregón, Sonora.- La mañana de hoy, jueves 22 de febrero del 2024, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora se movilizaron en inmediaciones de la Central de Abastos, al Sur de la cabecera municipal de Cajeme, luego de que se reportara un fuerte accidente: un vehículo de carga habría aplastado a un trabajador, quien fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja. No obstante, se señaló que el masculino murió debido a las lesiones.

Accidente en Central de Abastos de Obregón moviliza a las autoridades. Foto: Facebook

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, el accidente ocurrió la mañana de hoy, jueves, alrededor de las 11:00 horas, tiempo local, en la Central de Abastos, la cual se encuentra en la salida Sur de Ciudad Obregón, por la Carretera Internacional México 15. Información extraoficial señaló que la víctima, un empleado de nombre Alan, estaba laborando cuando fue aplastado por un montacargas.

Testigos que presenciaron el accidente dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP). También llegaron a la escena paramédicos de la Cruz Roja, quienes revisaron a la víctima. No obstante, momentos después abandonaron la Central, pero sin las sirenas encendidas.

Datos extraoficiales apuntaron que el trabajador que presuntamente fue aplastado por un vehículo de carga murió en el sitio, no obstante, medios de comunicación no lograr entrar, ya que se trataba de un sitio privado. También se señaló que la víctima sería empleada de una empresa que se dedica al empaque y venta de papas y otras verduras, aunque aún no se confirma el nombre de la compañía responsable.

Más tarde, llegaron a la escena elementos de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para la realización de las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver, para ser llevado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde le realizarán la necropsia de Ley. A la fecha de publicación de esta nota, no se han dado más detalles sobre este accidente en la Central de Abastos.

