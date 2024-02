Cámaras de seguridad captan momento en que migrante se cuelga de un puente en CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las cámaras de videovigilancia captaron el momento exacto en que un migrante decidió quitarse la vida al colgarse de un puente peatonal en las inmediaciones de la alcaldía Gustavo A. Madero, al norte de la Ciudad de México. El sujeto pasó horas pensando en suicidio hasta que decidió tomar una cuerda, atarla a su cuello, amarrarla de la estructura y dejarse caer para morir.

Los hechos se registraron en las inmediaciones de la colonia Defensores de la República, en la alcaldía Gustavo A. Madero. De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), el migrante de 20 años deambuló por al menos 12 horas por las calles de la zona, caminó muchas veces por el puente del que decidió quitarse la vida.

Se trata del puente peatonal que cruza Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle Norte 1 D. Fue alrededor del mediodía del miércoles pasado cuando decidió subir al puente, de la mochila que llevaba consigo sacó un lazo, el cual amarró en uno de los postes, mientras que el otro extremo a su cuello, para después colgarse. Murió asfixiado ante la mirada de decenas de personas, las cuales llegaron minutos después de este suicidio.

Migrante se cuelga de puente peatonal, foto: especial

El momento exacto en el que el hombre se ahorcó quedó grabado por las cámaras de vigilancia del C5 de la capital; sin embargo, por respeto a la víctima no se mostrarán. Fueron los vecinos de la zona quienes al observar al hombre colgando resguardaron el sitio y cubrieron el cuerpo sin vida, llamaron a las autoridades capitalinas, por lo que se registró una fuerte movilización de los servicios de emergencia a la zona.

EL hombre quedó colgado a no más de medio metro del asfalto, su mirada se dirigía al piso, aunque su rostro no reflejaba la impotencia de no respirar, por lo que parece que estaba seguro de su decisión final. Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) realizaron las diligencias correspondientes y procedieron con el cadáver del hombre del que hasta el momento se desconoce su identidad.

