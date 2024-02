Filtran estado en el que encontraron los cuerpos de Tarímbaro; hallan a otro occiso en la zona

Comparta este artículo

Tarímbaro, Michoacán.- Durante la jornada del pasado martes, 20 de febrero, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, emitió un boletín en el que revelaron el hallazgo de 11 cuerpos en las inmediaciones de un predio ubicado en el municipio de Tarímbaro, de los cuales siete eran hombres y cuatro eran mujeres. Si bien, hasta el momento se desconoce la causa precisa de las muertes, sí se sabe que las investigaciones han progresado.

Los hechos ocurrieron en la localidad de La Noria, en las cercanías de una presa, sitio hasta el que se presentó la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (UECS) para realizar las primeras investigaciones sobre el caso. En primera instancia poco fue lo que se supo de las víctimas fatales, pero a lo largo del día del pasado 21 de febrero, un medio local informó que los vestigios fueron localizados en avanzado estado de descomposición, por lo que dificultaba la labor para determinar hipótesis iniciales sobre sus momentos finales.

Horas después de que se registrara el hallazgo de las 11 personas muertas, medios locales revelaron la presencia de una doceava víctima en un camino de terracería, en el mismo municipio de Tarímbaro. Reportes indican que se trataba de un masculino de edad desconocida, el cual estaba en la carretera de Morelia-Álvaro Obregón, en las inmediaciones del fraccionamiento El Trébol, lugar hasta el que se presentaron elementos de Seguridad Pública y Paramédicos.

Tal y como dicta el protocolo, los socorristas se tomaron el tiempo para revisar si el agraviado contaba con signos de vida y, al notar que ya su corazón ya no registraba latidos, no tuvieron mayor opción que certificar su muerte. Hasta el momento, el sujeto no ha sido identificado y tampoco se dispone de una descripción de su apariencia física, aunque medios locales indican que vestía una sudadera negra y una pantalón café.

Autoridades hallan nuevo cuerpo en Tarímbaro

Luego del hallazgo, elementos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (Uspec) de la Fiscalía General del Estado (FGE) arribaron al sitio para realizar las investigaciones correspondientes y proceder con el levantamiento del cuerpo. Cabe señalar que, hasta el momento, se desconoce si ésta persona estaría vinculada a la fosa común con los 11 cuerpos que se mencionaron en líneas anteriores.

Fuentes: Tribuna