Tenía 22 años y era de Ciudad Obregón: Reconocen a motociclista que murió en accidente

Cajeme, Sonora.- Tal como informó oportunamente TRIBUNA, la noche del pasado miércoles elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora se movilizaron por un fuerte accidente vehicular en el Valle del Yaqui, al Sur de la cabecera municipal de Cajeme: un motociclista se impactó contra un vehículo particular, lo que provocó que el tripulante de la unidad ligera perdiera la vida. La víctima mortal ya fue reconocida ante las autoridades locales.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los cuales fueron recaudados por TRIBUNA, los hechos ocurrieron la noche del miércoles 21 de febrero del 2023, alrededor de las 21:00 horas, tiempo local, sobre la calle Meridiano, entre las vialidades 1000 y 1100 del Valle del Yaqui, al Sur de Ciudad Obregón. Ahí, circulaba un vehículo particular: una camioneta tipo pick up de la marca Ford, F-150, modelo 2021, color blanco, conducida por Ramón Ignacio A. P., de 45 años.

En un momento, fue alcanzada por una motocicleta Italika, FT150, modelo 2023 color negro, placas vigentes de Sonora. En conductor de la unidad ligera, Julio Alexis C. E., de 22 años empezó a realizar maniobras para realizar a la pick up, en sentido contrario; no obstante, estas terminaron mal y provocaron un fuerte choque de frente. El joven motociclista, lamentablemente, murió de forma casi instantánea.

Para el jueves 22 de febrero del 2024, en la Agencia del Ministerio Público adscrita a Tránsito Municipal se hizo el penoso reconocimiento del cadáver. Familiares de la víctima señalaron que Julio Alexis, el conductor que murió, tenía solo 22 años de edad, además de que era vecino de la colonia Urbi Villa del Rey, en Ciudad Obregón, Sonora. Se desconoce si los seres queridos del hoy fallecido buscaron alguna solución por la vía penal.

En tanto, las autoridades señalaron que los daños materiales por este accidente en el Valle del Yaqui se estimaron en aproximadamente 120 mil pesos; de todo lo relacionado con la toma de nota, se hicieron cargo oficiales de Tránsito Municipal, quienes más tarde presentaron el Informe Policial Homologado a las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Cajeme.

Fuente: Tribuna