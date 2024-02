Delfina Gómez pide garantizar justicia, Ante juez que liberó a abusador de niña de 4 años

Ciudad de México.- La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, expresó su apoyo a la familia de la menor presuntamente abusada por su tío en Atizapán de Zaragoza, caso en que un juez liberó al presunto agresor después de que la niña no pudiera declarar la hora, ni la fecha del ataque y pidió al Poder Judicial generar las condiciones para atender en todo momento a las víctimas y aseguró que su gobierno siempre garantiza la justicia.

“Como Gobernadora pido respetuosamente a las autoridades del Poder Judicial generar las condiciones para atender siempre a las víctimas, garantizando el acceso a la justicia, especialmente cuando se trata de la niñez mexiquense. Desde el Gobierno del Estado de México reiteramos nuestro profundo respeto a las víctimas y nos solidarizamos con cada una de ellas”; publicó en redes sociales.

Después de que el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela decidiera absolver al presunto agresor sexual de una menor de cuatro años después de que la menor no pudiera declarar la hora y fecha exacta de los tocamientos, se generó una conmoción a nivel nacional y un mega bloqueo en Periférico Norte para rechazar estos actos, es por ello que la madre de la víctima tomó cartas en el asunto.

Abuso sexual en Edomex, foto: especial

Después de una reunión en el poder judicial, Victoria ‘N’, madre de la pequeña víctima de abuso sexual por parte de su tio, aseguró que se llegaron a acuerdos para realizar el recurso de apelación para intentar revocar el fallo del juez, “se hizo el compromiso que se va actuar de manera imparcial, justa y transparente que es lo que yo desde un principio pedí”, explicó la fémina que solo busca justicia para la pequeña.

La decisión que tomó el Juez Juan Manuel Alejandro Martínez en absolver y dejar en libertad al agresor de su menor hija causó indignación a nivel nacional, ya que los videos de la sentencia se hicieron virales en las redes sociales, es por ello que la madre ha tenido reuniones en el Palacio de Justicia de Atizapán para tratar todo lo relacionado con la inconformidad e indignación que se dio a raíz de estos hechos.

“Llegamos al compromiso de que el asunto de mi hija se va manejar de manera justa y transparente, me siento con mucha confianza porque creo que la Secretaria técnica me brindó el apoyo y la confianza de que yo puedo acudir a las autoridades cuando esto no se esté llevando bien”, explicó.