Identifican 19 de 23 cuerpos recuperados del accidente ocurrido en carretera de Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Luego de una investigación pericial para identificar los restos de las personas que perdieron la vida en el accidente vehicular entre un autobús de pasajeros y un tráiler en la autopista Mazatlán - Culiacán el 30 de enero de 2023, se concluyó con la identificación de 19 de los 23 cuerpos recuperados en el lugar. Con las 38 muestras recopiladas de familiares se pudo cotejar con los ADN al menos 19 restos.

De momento quedan pendientes de reconocer dos masculinos y dos féminas. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa realiza todos los protocolos para lograr la plena identificación de todos los restos calcinados localizados en el sitio y analizados ya en laboratorio por los peritos. Los trámites para cada uno de los cuerpos identificados se realizarán en la vicefiscalía donde hayan comparecido a denunciar la ausencia de su familiar.

La entrega del cuerpo será programada por la Dirección de Investigación Pericial que estará notificando a las familias de quienes ya hayan sido identificados. La Fiscalía estatal continuará trabajando hasta lograr la identificación de los restos, por lo que se pide que, quienes no hayan acudido a presentar muestras de su sangre y que su familiar haya abordado el autobús 502 el 29 de enero de 2024 acudan a su vicefiscalía.

Asimismo, la autoridades de Sinaloa abrió una carpeta de Investigación por el delito de homicidio culposo por el accidente ocurrido el miércoles 30 de enero pasado en la autopista Mazatlán - Culiacán, del municipio de Elota, en donde se confirmó que son 23 las personas que quedaron sin vida en el lugar. El chofer del tráiler fue internado en un hospital de Mazatlán, mientras que el conductor del autobús no aparece en la lista de personas lesionadas.

En el caso de los pasajeros del camión se tiene un listado de 41 personas que abordaron por lo que, a partir de este y de quienes resultaron con vida de este accidente se partió para la identificación de cada uno de los restos hallados. Aquellos que no aparecen en la lista, pero, según declaraciones de parientes no pagaron su boleto, también pueden acudir a hacer su prueba de sangre y aportar los datos de su familiar para ayudar en la identificación de los mismos.

Este proceso no será inmediato, sino que tardará ya que se requiere la colaboración de las familias directas como padres, hijos o hermanos y acudan a aportar información de su familiar y una muestra de sangre. Para la toma de nuestras no es necesario que la persona se traslade a Culiacán donde se concentró el resguardo de todos los cuerpos, sino que en la vicefiscalía más cercana les tomaran los datos de su familiar, y se les enviará a servicios periciales de la zona.

No se hará entrega de ningún cuerpo hasta no tener los resultados, aunque también hay que aclarar que es posible que, dado el avanzado grado de calcinación de los fallecidos algunos de ellos no podrán ser identificados.

Fuente: Tribuna y FGE Sinaloa