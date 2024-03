En pleno operativo caen Antonio, Ángel, Miguel y una menor de 16 años, en Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- En el marco de un operativo realizado por la Policía y Tránsito Municipal, cuatro personas fueron detenidas por portación de arma de fuego. Cabe señalar que, en el medio de una investigación, se descubrió que los presuntos criminales tenían antecedentes penales en Hermosillo por robo con violencia. Los encarcelados eran tres masculinos y una fémina menor de edad, cuya identidad ha sido reservada.

Según algunos informes, los sujetos fueron interceptados en la calle 38, ubicada entre una avenida y el callejón Tabasco, el pasado lunes, 25 de febrero, cuando las autoridades se percataron del tránsito de un Jeep Cherokee modelo 2000, conducido con las luces apagadas, lo que llamó poderosamente la atención de los efectivos, quienes se aproximaron a interceptarlos y a realizar una revisión, con la finalidad de prevenir cualquier crimen.

Dentro del vehículo fue localizada una pistola Tauros G3 color café, calibre 9mm, con un cargador abastecido con 15 cartuchos útiles, por lo que se procedió a la detención de los pasajeros, quienes fueron identificados como Antonio, de 30 años; Ángel, de 18, Miguel, de 20 y la adolescente, de 16, quien iba como copiloto; todos los arrestados son originarios de la ciudad de Hermosillo. También se pudo saber que tenían antecedentes penales.

¿Cuál es la pena por portación de arma en Sonora?

Si bien, la portación de armas es legal en Estados Unidos, en México este no sería el caso, al menos no en todos los estados, ya que, sí hay entidades que lo permiten, pero es necesario tener un permiso. En el caso de Sonora, sí está permitida la posesión y portación de armas, aunque éstas deben ser pistolas de funcionamiento semiautomático de calibre no superior a los 9mm, a excepción de las armas calibre .38 Super .38 como es el caso de las Mauser, Luger, Parabellum y Comando.

Como se mencionó antes, es necesario contar con un permiso para poder tener alguna de esas pistolas, en caso de que no tengas uno o portes un arma inapropiada, podrías hacerte acreedor a una pena de 6 meses a 4 años de prisión, así como también podrías ganarte una multa de 20 a 200 Unidades de Medida y Actualización, además las autoridades tienen derecho a decomisar tu arma, según datos del Código Penal en el artículo 141.

Fuentes: Tribuna