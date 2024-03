Emiten 8 órdenes de aprehensión en caso de joven fallecida en el Cereso de Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora ha emitido al menos ocho órdenes de aprehensión en relación con el trágico fallecimiento de una joven dentro del Centro de Readaptación Social (Cereso) el pasado mes de enero, informó Gustavo Rómulo Salas Chávez, el fiscal del estado.

Hasta el momento, tres de estas órdenes han sido ejecutadas, y los individuos implicados han sido vinculados a proceso por las autoridades competentes.

De ese asunto se giraron entre siete u ocho órdenes de aprehensión, de las cuales tres ya fueron complementadas y están sujetos y vinculados a proceso, aún cuando otros gozan de la suspensión provisional o, en otros casos, definitiva por un juez", indicó Salas Chávez. Entre los detenidos se encuentran personal directivo, administrativo e incluso custodios, todos ellos enfrentando procesos legales.

El fiscal descartó que el fentanilo fuera la sustancia ingerida por la joven y aseguró que se ha identificado el tipo de narcótico que ocasionó su fallecimiento. Sin embargo, no se reveló públicamente la información debido a la naturaleza en curso de la investigación.

Salas Chávez reiteró el compromiso de no permitir la impunidad y afirmó que no serán indiferentes ante las circunstancias. Paula Josette, de 23 años, perdió la vida en el Centro Penitenciario No. 2 después de una visita conyugal el 14 de enero, siendo reportado su fallecimiento al mediodía del 15 de enero.

Fuente: Tribuna