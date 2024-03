Con heridas de bala y huellas de tortura: Así hallan el cuerpo de un hombre en Sinaloa

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- La madrugada de este miércoles, 13 de marzo, se registró el hallazgo de un hombre sin vida en las inmediaciones de la zona centro de Sinaloa. De acuerdo con algunos informes, la víctima tenía una camisa atada al rostro con cinta adhesiva, asimismo, tenía signos de heridas de bala y notables huellas de tortura. Por ahora, las autoridades continúan la investigación en busca de algún sospechoso.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 02:30 horas, cuando una persona se contactó con el número de emergencia para denunciar la presencia de una persona inconsciente en la avenida Giovanni Zamudio, cerca del panteón Jardín Guadalupano. Momentos después, arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes se encargaron de confirmar la denuncia, al identificar a la víctima, quien fue descrita como una persona masculina de aproximadamente 35 años de edad.

Aunque hasta el momento se desconoce la causa de muerte, se estima que el hombre perdió la vida tras ser torturado y posteriormente ejecutado. Por ahora, el agraviado es reportado como desconocido, pero los medios locales emitieron una descripción de su apariencia física y de las pertenencias que llevaba consigo. Se trataba de una persona de complexión regular y tono de piel morena clara. Vestía con un boxer negro y una playera tipo polo a juego.

El sujeto no contaba con pantalón; mientras que su playera estaba levantada hasta la cabeza, asimismo, los culpables se habrían encargado de atar esta prenda con cinta adhesiva en el rostro de la víctima para que no fuera fácil de identificar. El desconocido fue localizado sin signos vitales y boca arriba. Por el momento, las autoridades no han emitido demasiados detalles del hallazgo, puesto se desconoces si los peritos habrían localizado evidencia que determine si el agraviado fue ejecutado en el lugar o simplemente fue trasladado hasta ahí.

En otras noticias…

De manera paralela en la que se registraba el mencionado hallazgo en Sinaloa, se reportó la muerte del aspirante a la presidencia municipal de Chilapa de Álvarez, Tomás Morales Patrón, quien fue asesinado por unos sicarios durante alrededor de las 22:30 horas del pasado martes, 12 de marzo. Según reportes, la víctima fue localizada sobre el pavimento en la calle 10, la cual se encontraba cerca de su casa. Por su parte, el sicario logró escapar impone de la escena del crimen.

