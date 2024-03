Estudiantes de EPO 11 exigen destitución del director; encubriría a maestros acosadores

Comparta este artículo

Cuautitlán Izcalli, Estado de México.- La Escuela Preparatoria Oficial No. 11 en Cuautitlán Izcalli se encuentra en el ojo del huracán tras una protesta estudiantil que exige la destitución del director del plantel. Esto surge a raíz de acusaciones de presunto encubrimiento a un profesor acusado de acosar a alumnas.

Según las autoridades municipales, Víctor "N", se presentó el día de ayer para dar clases de manera habitual, coincidiendo con el inicio de la protesta estudiantil. Y un día después no se presentó en el plantel, pero las estudiantes esperan que el caso no se quede en simplemente una ausencia al trabajo, sino que se le separe de su cargo. Al mismo tiempo, movidas por la indignación e ira, demandan la destitución del director que se ha encargado de solapar al profesor.

Las alumnas han decidido romper el silencio y levantar la voz contra los abusos que tienen lugar dentro del plantel. Con ayuda de pancartas y consignas, expresaron su rechazo a que su educación esté en manos de acosadores y manifestaron sentir miedo incluso dentro de su propia escuela. Según las denuncias, al menos siete docentes han sido señalados por casos de acoso sexual. Las protestas están encaminadas a la búsqueda de justicia y medidas para garantizar su seguridad dentro del entorno escolar. El temor a ser víctimas de acoso sexual ha provocado un ambiente de tensión y ansiedad entre los alumnos, quienes reclaman una respuesta contundente por parte de las autoridades educativas.

"Te cansas de oírlo, nosotras de vivirlo", "Docentes calladas, alumnas acosadas", "No somos una, no somos diez. P*nche director, cuéntanos bien", y "Fuera acosadores de las instituciones", fueron algunos de los cantos que gritaron al interior de la institución. Por otra parte, en los carteles pegados en las paredes se podía leer: "Tu voz es importante, calladita no te ves más bonita", "Ámate mucho para que no creas que aguantar maltrato, es luchar por una calificación".

Esta situación derivó en la movilización de autoridades y activistas en Cuautitlán Izcalli, México. Leticia Baca, titular del IMEGDEM, y la comandante Penélope Becerra, líder de la Unidad de Atención a Víctimas, respondieron al llamado de auxilio de estudiantes. La reunión, que se extendió por más de una hora y media, contó con la participación de autoridades municipales, representantes de colectivos feministas y estudiantes, así como el director de la institución educativa. Durante el encuentro, se abordaron las denuncias de acoso y se buscó establecer acuerdos para garantizar que las víctimas reciban justicia.

Leticia Baca expresó su reconocimiento hacia la valentía demostrada por los estudiantes y consideró que esto sirve como un importante ejemplo para otras instituciones educativas, instando a las víctimas a que se sientan empoderadas para denunciar cualquier forma de abuso que puedan estar enfrentando.

Acuerdos tras la junta de este 13 de marzo en la Prepa 11 de Cuautitlán Izcalli

