Fiscalía confirma el hallazgo con vida del conductor de Televisa, Jaime Barrera Rodríguez

Guadalajara, Jalisco.- Durante la jornada del pasado lunes 10 de marzo, se denunció el violento secuestro del conductor y periodista de Televisa, Jaime Barrera Rodríguez quien, según reportes, fue ‘levantado’ por tres o cuatro sujetos, uno de ellos con un arma larga. cuando salía del edificio de la emisora de radio donde trabajaba. Esta información fue confirmada por el fiscal estatal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, así como por algunos testigos presenciales.

Derivado de esta situación, se activó una movilización policíaca para dar con el comunicólogo lo más rápido posible; no obstante, se brindaron pocos detalles sobre el secuestro, con la finalidad de no entorpecer el caso. En tanto, la hija de Barrera Rodríguez, la política Itzul Barrera, indicó que el periodista no había recibido ningún tipo de amenazas previas, por lo que el móvil del crimen resultaba desconocido.

Para la noche del mismo lunes, se informó el hallazgo del vehículo de Jaime en una zona residencial, el cual no reportaba ninguna evidencia de violencia o forcejeo. Aunque se optó por intentar localizar al periodista vía GPS, a través de su teléfono celular, las autoridades no tuvieron éxito, puesto Barrera Rodríguez no llevaba consigo su dispositivo al momento de ser plagiado.

Este miércoles 13 de marzo, la situación cambió, pues el periodista fue localizado. La primera en dar la noticia de este hallazgo fue la partidaria de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Itzul Barrera, a través de su cuenta de X (antes Twittter); por medio de un breve mensaje, la política manifestó estar en paz por saber que su progenitor había vuelto a casa sano y salvo.

Cabe señalar que no dio mayores detalles sobre la manera o el estado en el que fue localizado; tampoco informó si hubo detenidos al momento de su rescate.

Mi papá, ya está con nosotros. Mi corazón sabía que siempre regresa a casa. Gracias a todas y a todos, gracias, gracias", escribió Iztul Barrera este miércoles.

Aproximadamente un hora después de esta publicación, la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) emitió un breve comunicado en el que informaron más sobre el hallazgo: aclararon que Barrera se encontraba en “buen estado de salud”. También comentaron que aún no arrestan a los responsables del secuestro; sin embargo, aseguraron que trabajarán en la captura de quienes resulten culpables por este crimen.

La Fiscalía del Estado informa que se localizó en buen estado de salud al comunicador Jaime Barrera. Esta representación social continuará con los actos de investigación de gabinete y campo para esclarecer los hechos y capturar a quienes resulten responsables.”

