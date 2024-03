A plena luz del día, hombres armados 'levantan' a joven en el Centro de Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde del pasado jueves, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora desplegaron un operativo en inmediaciones de la colonia Centro, en la cabecera municipal de Cajeme, luego de que fuera reportado un 'levantamiento': presuntamente, un comando armado irrumpió en una tienda de abarrotes, para tomar a un joven y llevárselo de forma ilegal. Aún se desconoce su paradero.

'Levantan' a joven en el Centro de Ciudad Obregón.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron la tarde del pasado jueves 14 de marzo del 2024, a plena luz del día, pues eran cerca de las 18:00 horas, tiempo local. En una tienda de abarrotes que se localiza en las calles Guerrero y Tamaulipas, en el Centro de Ciudad Obregón sujetos no identificados, que estaban fuertemente armados, ingresaron con lujo de violencia.

Los presuntos sicarios interceptaron a un joven de identidad desconocida y con amenazar verbales y con sus armas, lo obligaron a subir a un vehículo blindado, para luego llevarlo a un sitio desconocido. Testigos dijeron que los supuestos secuestradores eran dos hombres, mas las pesquisas revelan que en este crimen habrían participado al menos otros dos, quienes estaban en el automotor a la espera.

Testigos dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP). También llegaron al sitio elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional, quienes desplegaron un operativo en la zona, para tratar de ubicar a la víctima.

Lamentablemente, los resultados fueron negativos, pues no se encontró ni el vehículo de los supuestos agresores, ni al 'levantado', de quien además no se tiene el nombre. La Policía Municipal realizó en Informe Policial Homologado (IPH) que se presentó ante el Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). A la fecha de publicación de esta nota, no se tienen detalles sobre los presuntos responsables del crimen.

