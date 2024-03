Anulan el proceso judicial contra Héctor 'El Güero' Palma por homicidio; esto es lo que sucedió

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El exlíder del Cártel de Sinaloa, Héctor Palma Salazar, conocido como 'El Güero' Palma, ha obtenido un respiro legal luego de que se anulara el auto de formal prisión por el delito de homicidio calificado en su contra. La decisión fue tomada por el juez Tercero de Distrito, Conrado Alcalá Romo, quien concedió un amparo al narcotraficante mexicano, ordenando reponer el proceso judicial.

La resolución se basa en la falta de cumplimiento de formalidades durante el proceso inicial, llevado a cabo en mayo de 2023. El juez Segundo de lo Penal del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco no habría realizado adecuadamente el desahogo de testimonios, interrogatorios y careos entre testigos de los hechos relacionados con el homicidio del subdirector del penal de Puente Grande, Jalisco, Juan Castillo Alonso, ocurrido en diciembre de 2020.

Este no es el primer revés legal para 'El Güero' Palma. En 2023, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Tercer Circuito ordenó su liberación argumentando la falta de elementos suficientes por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) para procesarlo por delincuencia organizada. La FGR no pudo presentar a dos testigos protegidos clave: Marcelo Peña García y Javier Burgueño Uría, quienes no asistieron a las audiencias.

Estos testigos, cuñado de Joaquín 'El Chapo' Guzmán y empresario sinaloense respectivamente, habrían acusado a 'El Güero' Palma de ordenar el tráfico de un cargamento de cocaína decomisado en 1999. Sin embargo, la ausencia de estos testigos debilitó el caso de la FGR.

A pesar de que se ordenó su liberación en 2023, 'El Güero' Palma no pudo recuperar su libertad debido a la emisión de un nuevo auto de formal prisión por el homicidio en el estado de Jalisco. Este giro legal ha mantenido a Palma Salazar bajo la lupa judicial y su futuro legal sigue siendo incierto.

Héctor Palma Salazar, conocido por su apodo 'El Güero' Palma, ha sido una figura prominente en el mundo del narcotráfico desde la década de 1990. Detenido en varias ocasiones, fue extraditado a Estados Unidos en 2007, donde cumplió una condena de nueve años antes de ser repatriado a México en 2016.

