Ciudad Obregón: Familia de Nayella Quintero exige investigación por hostigamiento

Ciudad Obregón, Sonora. - El día de ayer Elsa Irene, hermana de la agente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que el pasado lunes 11 de marzo se quitara la vida en instalaciones de dependencia, señaló que con la finalidad de que se erradique el hostigamiento laboral, exige que se investigue a fondo el caso.

Destacó que previo a que se suscitara el trágico hecho, su hermana le había externado a su familia que sufría de acoso laboral por parte de sus superiores en la corporación.

Mi hermana me decía que hay muchas mujeres víctimas dentro de la policía que ahorita no están presentes por miedo, ya que, aunque ellos no hayan jalado el gatillo, no significa que no estén detrás de esto, porque esto es violencia laboral”, declaró.