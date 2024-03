San Luis Potosí: Detienen a presunto feminicida de la tiktoker Dulce Vaca; sería su pareja

San Luis Potosí.- La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) anunció el martes por la mañana que se llevó a cabo la detención de Christopher 'N', quien ha sido señalado como el presunto responsable del feminicidio de Dulce Vaca, una joven tiktoker de la región. Este trágico suceso ocurrió el jueves pasado, cuando Dulce Vaca fue encontrada sin vida en su hogar.

La noticia de la detención del presunto feminicida ha generado conmoción en la comunidad de San Luis Potosí y ha reavivado el debate sobre la violencia de género en el estado. La FGESLP ha asegurado que se seguirá trabajando diligentemente en el caso para llevar a cabo una investigación exhaustiva y asegurar que se haga justicia para Dulce Vaca y su familia.

La joven tiktoker, conocida por su presencia en las redes sociales, ha sido recordada por amigos, familiares y seguidores como una persona amable y talentosa, cuya vida fue truncada de manera trágica. Fueron los propios vecinos quienes alertaron a las autoridades sobre el incidente. La Dirección General de Métodos de Investigación (DGMI) fue la encargada de cumplimentar la orden de arresto y llevar al supuesto agresor, identificado como la pareja sentimental de Dulce, ante el Poder Judicial. Comparecerá ante las autoridades judiciales para responder por su presunta implicación en el crimen. En los próximos días se llevará a cabo la audiencia inicial en el caso de feminicidio, donde se decidirá si el acusado será vinculado a proceso por este delito.

¿Quién era Dulce Vaca?

Conocida en su comunidad por su presencia en la plataforma de TikTok, donde acumulaba más de 100 mil seguidores, Dulce solía compartir tutoriales maquillaje, consejos de vida y experiencias personales, incluyendo relatos sobre violencia de pareja.

En videos anteriores, la creadora de contenido ya había contado que solía vivir violencia doméstica. En una ocasión reveló detalles sobre la primera vez que su pareja la agredió físicamente y el difícil proceso de sanación que ha estado enfrentando desde entonces. En el video, que ya ha acumulado miles de reproducciones y comentarios de apoyo, la tiktoker explica que este suceso marcó un punto de inflexión en su vida. Describe el miedo, la confusión y la vergüenza que experimentó en ese momento, así como el doloroso proceso de recuperación emocional que ha atravesado desde entonces.

Pienso que esa vez me salvé porque estaba embarazada… Me agarró de la mano y me torció los dedos hasta atrás, ésa fue la primera vez, ese día me fui a mi casa, me regresé con mi mamá. Pero siempre regresaba y no lo odio mana, pero sí me duele mucho y ahorita estoy pasando… por un proceso de sanación por todo eso…".