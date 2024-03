Incertidumbre en Sinaloa: Este es el posible motivo del secuestro de familias enteras

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- El secretario de Seguridad Pública (SSP) de Culiacán, Gerardo Mérida Sánchez, y el vicefiscal de Sinaloa, Dámaso Castro Saavedra, informaron que las autoridades correspondientes ya están trabajando en el área para entrevistar a testigos y recoger información que ayude a esclarecer los hechos en los que familias enteras han sido secuestradas en el municipio de Culiacán, Sinaloa.

Gerardo Mérida afirmó que una de las hipótesis que manejan es una posible disputa entre grupos criminales rivales en la zona. Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa reveló que en coordinación con autoridades de seguridad de los tres órdenes de Gobierno trabajan para esclarecer los acontecimientos ocurridos durante la madrugada de este viernes 22 de marzo y que afecta a por lo menos ocho familias.

La Fiscalía agregó que "no se puede especificar un número de personas privadas de la libertad ya que todavía se están recibiendo denuncias y atendiendo a los familiares de las víctimas. No se descarta ninguna línea de investigación, y se trabaja con todos los hechos ocurridos esta semana en Sinaloa a fin de no descartar ninguna línea de investigación que permita encontrar a las personas afectadas y dar con los autores".

Vecinos de fraccionamientos y colonias de las zonas urbanas y rurales de Culiacán afirman que durante la madrugada (entre las 3:00 y las 4:00 horas) hombres armados ingresaron a los domicilios y se llevaron a hombres, mujeres y niños. Reportes no oficiales hablan de 40 personas secuestradas, y según algunas hipótesis podría tratarse de familiares, amigos y miembros de los grupos que tuvieron una disputa en Badiraguato.

¿Qué pasó en Badiraguato?

Se cree que todo esto empezó durante la madrugada del 21 de marzo, en el municipio de Badiraguato, donde se descubrieron tres cuerpos quemados, dos de ellos decapitados, después de un enfrentamiento entre sicarios de dos bandas rivales. Uno de estos grupos está liderado por Aureliano Guzmán Loera, conocido como 'El Guano'. Las redes sociales empezaron a difundir imágenes de los cuerpos, así como de un vehículo calcinado en un tramo de carretera en la sierra de Badiraguato, junto a un narcomensaje de 'El Guano'.

Aunque las autoridades no han confirmado la información, se ha sugerido que las víctimas encontradas en Badiraguato podrían ser sicarios vinculados a Los Chapitos, los hijos de Joaquín y sobrinos de Aureliano Guzmán. Esta teoría se basa en la dificultad que tendrían otros grupos criminales para penetrar en el núcleo del Cártel de Sinaloa, así como en la disputa por el control de la organización criminal que existe entre 'El Guano' y Los Chapitos desde la captura de 'El Chapo' Guzmán.

