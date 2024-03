Tras atropellar a una familia en Hermosillo, Nathan Karim permanecerá en prisión preventiva

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- En el mes de marzo del año 2023, te informamos en TRIBUNA sobre el caso de Nathan Karim ‘N’, un hombre que atropelló a una familia en las inmediaciones de la colonia Cuauhtémoc, tras conducir a exceso de velocidad; como consecuencia, dos menores y una mujer resultaron heridos de gravedad. Afortunadamente, los lesionados lograron recuperarse de manera optima.

Sin embargo, Nathan Karim ‘N’ no se enfrentó a las consecuencias de sus actos y escapó a Estados Unidos, país en el que tiempo después fue localizado, lo que derivó en un largo proceso de extradición, puesto el imputado se negaba a regresar a tierras sonorenses para continuar con la investigación relacionada al choque. Ante esta situación, en el mes de octubre del año pasado, te informamos que, Gustavo Rómulo Salas Chávez, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) reveló que el acusado solicitó diversos amparos para no volver a la República Mexicana.

Según indican reportes, Karim argumentaba que no deseaba volver al país en el que cometió el delito, puesto temía por su vida; sin embargo, las excusas que brindó no fueron convincentes, hecho que fue señalado por el propio Salas Chávez: “Un juez de migración declaró que debe regresar a México aún y cuando él invoca que tiene temor por su vida y argumenta una serie de circunstancias que no tienen fundamento alguno”.

A cinco meses de que te presentamos la mencionada noticia, Nathan Karim ‘N’ no solo ya se encuentra en Sonora, sino que también ya fue vinculado a proceso con prisión preventiva, puesto anteriormente demostró que podía fugarse a Estados Unidos. La primera audiencia del imputado se celebró el día de ayer, viernes 22 de marzo, en la que se estableció su responsabilidad por el atropello de una familia, en el sur de Hermosillo.

Según declaraciones de la víctima, una mujer identificada como Brenda López, para un medio local, ella se encuentra satisfecha por la resolución que han brindado las autoridades. Asimismo, la agraviada señaló que todas las pruebas indicaban la culpabilidad de Nathan Karim ‘N’, por lo que no quedaba lugar a duda su participación en el atropellamiento. Por otro lado, la fémina señaló que, al volver a ver al imputado, se percató de que éste no mostraba señales de “arrepentimiento”, por lo que le da mayor tranquilidad saber que ya está en prisión preventiva.

