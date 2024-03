Joven denuncia agresión sexual durante un concierto en la CDMX: Pide no ser revictimizada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una alarmante denuncia de agresión sexual durante un concierto en la Ciudad de México ha generado indignación y debate en las redes sociales. Una joven usuaria de la plataforma digital X compartió su desgarradora experiencia, relatando cómo fue víctima de acoso por parte de un hombre durante el evento masivo.

Según el testimonio de la joven, mientras disfrutaba del concierto, se percató de que un hombre presuntamente se estaba masturbando cerca de ella y realizaba rozamientos inapropiados. Inicialmente, pensó que la multitud la empujaba, pero pronto se dio cuenta de la verdadera naturaleza de la situación y decidió actuar.

La valiente víctima no dudó en alertar a la seguridad del evento, pero lamentablemente, las medidas tomadas no fueron suficientes. A pesar de su denuncia, el presunto agresor fue retirado de la multitud, pero no expulsado del evento, lo que generó frustración y preocupación entre los asistentes.

Crédito: Internet

Tras hacer pública su experiencia en redes sociales, la joven se enfrentó a una ola de comentarios que buscaban minimizar o incluso culparla por lo sucedido. Ante esto, hizo un llamado para que cesara la revictimización y se respetara su valentía al hablar sobre la agresión sufrida.

Este caso refleja una lamentable realidad que enfrentan las mujeres en espacios públicos, donde la violencia sexual es una amenaza constante. Según datos del INEGI, casi la mitad de las mujeres en México han sido agredidas en lugares públicos al menos una vez en sus vidas.

En particular, la Ciudad de México es un foco de preocupación, con estadísticas alarmantes que revelan que seis de cada diez mujeres han sufrido agresiones sexuales en el transporte público. Estos actos no solo representan una violación a la integridad física y emocional de las víctimas, sino que también perpetúan la discriminación de género y la exclusión de las mujeres en el espacio público.

Crédito: Internet

Expertos señalan que el acoso callejero y otras formas de violencia sexual son manifestaciones de poder y control sobre los cuerpos de las mujeres, así como una estrategia para mantenerlas en un estado de vulnerabilidad y restringir su movilidad y participación en la vida pública.

Es imperativo que se tomen medidas efectivas para prevenir y combatir la violencia sexual en espacios públicos, así como para garantizar una respuesta adecuada y empática hacia las víctimas. Solo a través de un compromiso conjunto de la sociedad y las autoridades se podrá construir un entorno seguro y equitativo para todas las personas.

Fuente: Tribuna